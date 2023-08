Reprodução/RecordTV Renato Aragão, intérprete de Didi Mocó, durante a entrevista ao Domingo Espetacular

Após não ter recebido "nem um telefonema" para participar do Criança Esperança, da Globo, Renato Aragão foi convidado para um encontro especial na Record ao lado do colega de Os Trapalhões, Dedé Santana. Ocasião esta que aproveitou para aplaudir e agradecer a emissora onde passou grande parte de sua carreira, já que está declaradamente magoado com a concorrente.







Nos 70 anos da emissora de Edir Macedo, o Domingo Espetacular preparou o quadro de homenagens Uma História Espetacular. Gravado na mansão do humorista de 88 anos no Rio de Janeiro, o repórter Michael Keller relembrou com a dupla o início da carreira deles na emissora quando os dois participaram do programa Os Insociáveis, humorístico lançado em 1971 que se tornou o embrião de Os Trapalhões.



Reprodução/RecordTV Renato e Dedé bateram palmas no final da gravação





Renato Aragão (Didi Mocó), Manfried Sant'Anna (Dedé Santana), Carlos Mussum e também Roberto Guilherme, que ficou eternizado na série como o personagem Sargento Pincel, formavam o elenco da atração. Os Insociáveis permaneceu no ar por três anos, até 1974. Só depois disso é que Aragão e Santana começaram a trabalhar como Os Trapalhões. O quarteto teve também Zacarias.

Renato Aragão já pode se preparar para mais um grande golpe. Mussum, o Filmis, biografia do comediante que fez sucesso com Os Trapalhões, pinta o intérprete de Didi como um homem egoísta e que dava mais valor ao dinheiro do que à amizade com os outros três atores.

Além disso, o filme que marcaria sua aposentadoria e que teve liberação da Ancine para captar mais de R$ 6 milhões em recursos, foi cancelado.

* Texto de Lívia Carvalho

