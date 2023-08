Reprodução Renato Aragão é convidado para comemoração especial dos 70 anos da Record

Renato Aragão, o lendário intérprete do personagem Didi Mocó, marcou presença na comemoração dos 70 anos da Record, após aceitar um convite para uma entrevista ao Domingo Espetacular, que será exibida neste domingo (20). Em trecho do programa, o humorista aparece ao lado de seu colega de grupo de Os Trapalhões, Dedé Santana, em uma reportagem gravada na sua mansão no Rio de Janeiro.



O encontro, promovido nessa quarta (16), promete trazer grandes revelações da trajetória dos veteranos do humor brasileiro. Além disso, nas redes sociais, a famosa dupla fez questão de publicar imagens dos bastidores nos Stories. Em um dos vídeos publicados por Dedé, o artista mostra um trecho da entrevista: "Vem surpresa aí, gente!", escreveu ele, animado.





A lembrança do convite para Renato Aragão no especial de 70 anos da Record só contrasta o descaso da Globo em ter dispensado seu antigo embaixador do Criança Esperança na mais recente edição do megashow, realizado na semana passada.

Inclusive, a coluna informou com exclusividade, que Renato tinha a expectativa de ser convidado para participar de alguma maneira desta edição. O veterano tinha até pintado o cabelo e cuidado das sobrancelhas, deixando-as mais escuras para a ocasião. Mas Renato não foi chamado. E sequer teve o nome citado durante a cerimônia.



Mas logo na manhã seguinte, no dia 8, Renato foi ao Instagram e deixou uma mensagem breve, que está diretamente relacionada ao fato. "Orgulhe-se das suas vitórias e celebre", disse ele no vídeo, mandando um beijo aos seguidores, que há semanas o questionavam sobre sua participação no evento.

Renato Aragão deixou de ter vínculo fixo com a Globo em 2020, às vésperas da nova edição do Criança Esperança. Sua última participação no evento havia sido em 2019, e nos últimos quatro anos ele não foi convidado para integrar o quadro de artistas que mobilizam a campanha de doações ao vivo.

