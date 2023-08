Matheus Cabral/Globo Renato Aragão não participou da última edição do Criança Esperança





Uma semana antes da Globo exibir o megashow do Criança Esperança, realizado na noite dessa segunda-feira (7), Renato Aragão deu um trato no visual. Cortou e pintou o cabelo, e também cuidou das sobrancelhas, deixando-as mais escuras. Ele tinha a expectativa de ser convidado para participar de alguma maneira desta edição, ainda mais tendo Xuxa Meneghel, sua amiga de longa data, como uma das principais estrelas da noite. Mas não foi chamado. E sequer teve o nome citado durante a cerimônia.







Fontes da coluna que são próximas ao eterno Didi Mocó relataram que ele esperava ser lembrado de alguma forma, e queria que sua participação fosse requisitada pela emissora. Afinal, ele foi um dos criadores do Criança Esperança, lá em 1986, e até hoje é embaixador da Unicef. Mas ficou chateado pelo esquecimento.

Na manhã desta terça-feira (8), ele foi ao Instagram e deixou uma mensagem breve aos seguidores, que está diretamente relacionada ao fato. "Orgulhe-se das suas vitórias e celebre", disse ele no vídeo, mandando um beijo aos seguidores, que há semanas o questionavam sobre sua participação no evento de ontem.

Nos comentários, os fãs fizeram questão de sinalizar a falta de Aragão no evento. "Faltou você no Criança Esperança, você é veterano", escreveu Wellington Nascimento. "Não sei vocês, mas só eu que me sinto órfão do Criança Esperança sem (sic) Renato Aragão? Te amamos, nosso eterno Didi", desabafou Lidiane Medeiros.

Renato Aragão deixou de ter vínculo fixo com a Globo em 2020, às vésperas da nova edição do Criança Esperança. Sua última participação no evento havia sido em 2019, e nos últimos quatro anos ele não foi convidado para integrar o quadro de artistas que mobilizam a campanha de doações ao vivo.

Entre 1986 e 2011, Renato foi o apresentador principal. Mas em 2012, ele foi destituído da função, que passou a ser ocupada em esquema de rodízio por outros nomes da Globo. Mas o humorista sempre era escalado para dar sua mensagem e compartilhar sua experiência na campanha, reproduzindo com frequência a história da menininha que, antes de morrer, perguntou para sua mãe: "No céu tem pão?".



Fontes relataram que Renato anda sensível demais, e que o esquecimento da Globo o deixou chateado. No último domingo (6), ele foi aos prantos quando acabou reconhecido pela plateia do musical Iron - O Homem da Máscara de Ferro, que tem sua filha no elenco, e chorou copiosamente com os aplausos que recebeu dos convidados.

A coluna procurou a Globo para saber o motivo de não escalar Renato Aragão para o Criança Esperança, mas até o fechamento deste texto não recebemos uma resposta da emissora. Atualizaremos caso ela se manifeste.





Filme cancelado

Outro revés recente na carreira de Renato Aragão foi o cancelamento do filme Didi Babá e os Quarenta Ladrões , que marcaria a aposentadoria do humorista. A informação foi publicada em primeira mão pela coluna.

Na plataforma da Ancine, não é possível saber o motivo para o filme de ficção ter sido cancelado, mas consta que a produção já havia arrecadado mais de R$ 6 milhões em verbas de incentivo para ser executado.