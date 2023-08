Reprodução/Globo Fantástico homenageia Maurício Kubrusly na série sobre os 50 anos do programa









"A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", constou a matéria do Fantástico sobre Maurício Kubrusly nesse domingo (20). Conhecido especialmente pelas suas reportagens no quadro Me Leva Brasil, em que viajava o país contando histórias nos anos 2000, o jornalista deixou São Paulo para trás e, hoje, vive na natureza -- remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), diagnóstico que recebeu há alguns anos.





Maurício está fora do ar desde 2017 e deixou a Globo em 2019, após 34 anos de trabalho na emissora. No especial de 50 anos na grade, o dominical homenageou o repórter que vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o cachorro que o acompanha na praia.

Em determinado momento do programa, Bial cita o colega: "Ele tinha um faro, uma sensibilidade para tocar aquilo... Maurício Kubrusly merece todas as nossas homenagens. Não só pelo Me Leva Brasil. Grande jornalista.", disse.

Logo após, foi exibido um vídeo com imagens recentes do repórter, caminhando em uma praia do Nordeste acompanhado pelo seu simpático cãozinho. O trecho foi acompanhado por uma música emocionante e trouxe informações sobre seu estado de saúde.

Com o fim da matéria e após a exibição de uma reportagem sobre Mister M e Cid Moreira, uma das apresentadoras, Poliana Abritta, voltou a citar o comunicador:

"Eu quero, aqui, mandar um abraço especial para o Maurício Kubrusly. O Fantástico reverencia seu talento, a contribuição que você deu para o jornalismo brasileiro. Nosso carinho por você é eterno", disse.

