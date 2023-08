Reprodução/Instagram - 23.02.2023 Sheila Mello em foto nas redes sociais





Escolhida para participar do É O Tchan há 25 anos, Sheila Mello contou que nem tudo foram flores durante sua trajetória no grupo. A loira revelou que ficou deslumbrada pela fama ao ponto de destratar um segurança em um ataque de estrelismo.





"Meu grande mentor dentro do É o Tchan foi o Jacaré. Quando eu entrei, ele me falou que (o sucesso) poderia subir à minha cabeça. Eu fiz um acordo com ele para me avisar se eu surtasse ou estivesse sendo estrelinha", contou Sheila, em entrevista ao jornal Extra.

E, de fato, o companheiro de grupo precisou interceder após Sheila passar do ponto: "Teve uma vez que ele me sacolejou e me pegou pelo braço, numa ocasião que fiz uma coisa muito feia com um segurança. Ele me falou para eu voltar e pedir desculpas para a pessoa. Foi um momento muito importante da minha vida", relembrou.

Sheila, no entanto, explicou que a fama mexeu com sua cabeça por ter vindo de um cenário completamente diferente. Antes de vencer o concurso A Loira do Tchan, exibido no Programa do Faustão, a dançarina vivia no bairro de Cidade Ademar, na periferia de São Paulo.

"Naquela época, minha vida mudou, principalmente financeiramente. Sou da periferia de São Paulo, não tinha nenhum recurso financeiro. O É o Tchan me deu uma oportunidade de grande transformação", acrescentou.

Vinte e cinco anos depois de sua entrada no É Tchan, Sheila volta a se apresentar na mesma formação de quando começou no grupo: ela, Sheila Carvalho , Jacaré, Beto Jamaica e Compadre Washington.

"Voltar aos palcos com a banda é revisitar um lugar de honra e luz em minha vida. Hoje tenho o entendimento mais profundo do que foi o fenômeno É o Tchan. A dança cura e é um lugar de conexão", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.