Britney Spears quebrou o silêncio sobre o fim do relacionamento com Sam Asghari. Em uma publicação no Instagram, a cantora avaliou que "não aguentava mais a dor" e comentou o divórcio do modelo iraniano, com quem estava junto há seis anos.

"Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. Seis anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém. Eu não aguentava mais a dor", afirmou na postagem, feita na madrugada deste sábado (19).

A artista ainda agradeceu o apoio nas mensagens que recebeu e refletiu sobre a diferença da realidade com o que compartilha na web. "Tenho me feito de forte e meu Instagram pode parecer perfeito, mas isso está longe da realidade e todos sabemos disso", declarou.

Britney ainda mencionou o pai ao refletir sobre a necessidade de "esconder as fraquezas": "Adoraria mostrar minhas emoções e lágrimas sobre como eu realmente me sinto, mas alguma razão eu sempre tive para esconder minhas fraquezas. Se eu não fosse o soldado forte do meu pai, eu seria mandada para lugares para ser curada por médicos".

"Mas foi quando eu mais precisei da família. Você deveria ser amado incondicionalmente, não sob condições. Então serei a mais forte que puder e darei o meu melhor. E, na verdade, estou indo muito bem", complementou. Confira abaixo a declaração na íntegra:









Sam já havia oficializado a separação em um comunicado na web: "Vamos manter o respeito e amor que temos um pelo outro, e sempre a desejarei o melhor. Merdas acontecem. Pedir privacidade soa ridículo, então só vou pedir a mídia e a todos para serem bondosos".

Spears e Asghari noivaram em 2021 e se casaram em 2022, em uma cerimônia com celebridades como Selena Gomez, Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton e mais.



