Divulgação Amanda e Vitor, do MasterChef 2019





Após se decepcionar com Cara de Sapato, Amanda Meirelles fez a fila amorosa andar. A campeã do Big Brother Brasil 23 está conhecendo Vitor Bourguignon, que venceu MasterChef - Revanche. De acordo com informações do jornal Extra, a dupla conversa diariamente e se dá muito bem.







Fontes próximas à médica disseram ao jornal que Vitor entrou em contato com Amanda ainda na época em que ela ganhou o programa. "Ele mandou algumas mensagens para ela via direct, se falaram, mas ela estava tão apaixonada pelo Sapato que nem deu bola. Por enquanto são conversantes".

Por enquanto, os dois se viram algumas vezes, mas nenhum beijo aconteceu. A mesma fonte disse para o jornal que Amanda está traumatizada depois da experiência com Sapato e "quer seguir carreira solo, curtir a vida e ficar longe de shipper".

Relembre o fim de Amanda e Sapato

Amanda rompeu com Sapato após se sentir enganada por ele. A coluna conversou com pessoas que são ligadas diretamente a médica, e os relatos são um tanto quanto chocantes.

A começar que os dois haviam estabelecido um acordo de não se envolverem romanticamente com outras pessoas, mesmo com Sapato passando a maior parte do tempo nos EUA. Ela, ao que consta, cumpriu. Mas descobriu, por meio de seus fãs, que ele havia engatado um romance às escondidas com Anajú Dorigon e não a avisou.

No último encontro dos dois, em uma festa junina , Amanda e Sapato tiveram uma discussão. O que foi dito nesta conversa deixou a campeã do BBB 23 arrasada, e envolve questões bem delicadas.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.