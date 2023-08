Reprodução Famosos se despendem do ator e apresentador Aderbal Ferreira-Filho





Marieta Severo enterrou as cinzas do marido , o diretor e produtor teatral Aderbal Freire-Filho, no teatro Poeiras na última quinta-feira (17). O espaço foi idealizado pelo casal junto com Andrea Beltrão há 18 anos e está localizado na zona sul do Rio de Janeiro. "É o melhor lugar para ele estar, não tem outro".





A atriz revelou sobre a vontade de eternizar a presença do companheiro no espaço em uma entrevista ao jornal Extra.

"A casa, a moradia, o lugar do Aderbal sempre foi o teatro. Tudo que ele pensou, idealizou e realizou foi no teatro. Ele dizia: "Eu existo quando tem peça em cartaz. Quando não tem, não existo. É uma homenagem singela, mas significativa, a cara dele. É algo que me tranquiliza", falou.

Marieta também contou que teve essa ideia nos últimos dias de vida do marido, em que foi avisada pelos médicos que seria questão de tempo até Aderbal se despedir da vida. O produtor cultural teve um AVC tem 2020 e sofria com as complicações do episódio.

Ela, então, abordou a ideia com Andrea Beltrão que prontamente aceitou a ideia de ter o amigo de trabalho no espaço em que criaram juntos.

A cerimônia aconteceu de maneira íntima apenas com Marieta e funcionários do teatro e, em breve, o local terá uma placa com o nome de Aderbal. "Foi íntimo, amoroso e cheio de significados entre nós do Poeira", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.