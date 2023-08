Reprodução Ex-marido de Britney Spears confirma término: 'Merdas acontecem'





Britney Spears usou seu Instagram na madrugada de sexta-feira (18) para falar pela primeira vez sobre a separação do marido Sam Asghari. De acordo com notícias da imprensa estrangeira, a dissolução do casamento partiu do rapaz após suspeitas de traição da cantora . "Sinceramente, não aguentava mais a dor", disse ela.







Como sempre vem fazendo desde que deixou de ser tutelada pelo pai, Britney usou o Instagram para falar sobre questões pessoais. "Como todo mundo sabe, Hesam e eu não estamos mais juntos. Seis anos é um longo tempo para estar com alguém, eu estou chocada, mas [o divórcio] não é da conta de ninguém", começou.

"Tenho me mostrado forte por muito tempo e meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade e acho que todos nós sabemos disso!", prosseguiu.

Britney também revelou que tem dificuldades de mostrar suas emoções por conta da tutela excessiva do pai, mas que logo voltará a ficar bem.

Relembre a história do casal

Sam e Britney se casaram no ano passado na mansão da cantora, e o evento foi testemunhado por diversas celebridades. O casal se conheceu durante a gravação do clipe Slumber Party, em que a cantora contracenou com o modelo.

De acordo com informações do TMZ, Sam Asghari tem pressionado Britney Spears a um ter um pagamento maior do que prevê o acordo pré-nupcial dos dois.

A cantora, por sua vez, contratou novamente a advogada Laura Wasser para cuidar de seus interesses na dissolução do casamento. A especialista ajudou a cantora na época do divórcio com o dançarino Kevin Federline.

*Texto de Daniele Amorim

