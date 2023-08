Reprodução A cantora e seu marido tiveram uma discussão que resultou no fim do casamento

Britney Spears e Sam Asghari estão separados após enfrentarem uma briga que envolve até mesmo alegações de traições. As informações são do site norte-americano TMZ, que divulgou que Sam confrontou Britney sobre rumores de que a cantora teria o abandonado.

De acordo com o site, Sam não tem nenhum prova de que as acusações de traição são verdadeiras, mas ele acreditou no que ouvir. Com isso, ele e Britney tiveram uma briga intensa.

O marido da artista teria se mudado de casa e já estaria morando sozinho. Uma fonte próxima afirmou que "é questão de tempo até que Sam peça o divórcio". Apesar do acordo pré-nupcial entre eles, Britney estaria disposta a dar um cheque a Sam para resolver as pendências financeiras.

Segundo o TMV, o casal enfrentava "problemas profundos" em sua união há meses, e as brigas foram tão sérias que envolveram gritos e violência física. Além disso, Sam defendeu Britney dos comentários raivosos nas redes sociais, mas amigos próximos relataram que ele estava frustrado e sem saber como prosseguir com o ocorrido.

*Texto de Júlia Wasko

