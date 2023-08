Reprodução/Instagram Amanda Meirelles decide se afastar de vez de Cara de Sapato





Amanda Meirelles não quer mais contato com Cara de Sapato. Ela continua seguindo o lutador nas redes sociais, mas sua decisão é simplesmente focar em sua carreira e evitar frequentar os mesmos eventos, programas de TV e até fugir de rodas de amigos em comum. A coluna apurou que a campeã do BBB 23 está decepcionada ao descobrir mentiras e traições.







Como já dissemos há alguns meses, o namoro entre os dois nunca existiu. Mas eles já ficaram. Poucas vezes, mas já trocaram beijos. O romance nunca ganhou contornos mais sérios por causa do lutador, que ficou indo e vindo dos EUA desde que saiu do BBB. E por mais que não houvesse um rótulo para a "amizade colorida", existia um pacto de fidelidade. E este acordo foi rompido.

A coluna conversou com pessoas que são ligadas diretamente a Amanda, e os relatos são um tanto quanto chocantes. A começar que os dois haviam estabelecido um acordo de não se envolverem romanticamente com outras pessoas, mesmo com Sapato passando a maior parte do tempo nos EUA. Ela, ao que consta, cumpriu. Mas descobriu, por meio de seus fãs, que ele havia engatado um romance às escondidas com Anajú Dorigon e não a avisou.



No último encontro dos dois, em uma festa junina, Amanda e Sapato tiveram uma discussão. O que foi dito nesta conversa deixou a campeã do BBB 23 arrasada, e envolve questões bem delicadas, como sua aparência e peso. Não vou reproduzir as falas do lutador que amigos da médica reportaram porque são lamentáveis.

Sapato retornou aos EUA poucos dias depois, e foi num domingo, um dia antes de ir embora, que ele admitiu a Amanda que estava conhecendo melhor a Anajú. E a partir disso, decidiu que era melhor apenas manter a amizade que haviam construído no reality show.

O problema é que poucos dias depois ele aterrissou por aqui novamente. E todo aquele cuidado que tinha para não ser flagrado ao lado de Amanda, ele deixou de ter com Anajú. Tanto que ficou hospedado por dias com a atriz em um hotel, e foram vistos trocando carícias por muitas pessoas.

Para piorar, outro acordo que havia entre eles foi rompido: Sapato veio a público para desmentir a reportagem do Extra que falava sobre o término dos dois. Só que o combinado era nunca se pronunciar a respeito disso, porque como nunca assumiram o romance, não teria motivos para falar sobre rompimento. Mas como o lutador começou a receber uma enxurrada de ataques dos "docshoes" (nome do grupo de fãs), ele quis limpar sua barra.

Quando a reportagem foi publicada, a equipe de Sapato foi tirar satisfação com os assessores de Amanda, acreditando que havia partido dela o vazamento das informações. E daí veio o posicionamento de Cara de Sapato. Amigos da médica relataram à coluna que o vídeo em questão foi uma tentativa do lutador não sair como vilão na história.

Amanda ficou decepcionada e se sentiu usada por ele, principalmente por ter ajudado a aliviar a pressão que Sapato vinha recebendo por conta do caso de importunação sexual contra Dania Mendez, que acarretou eu sua expulsão do reality da Globo. Mas com o auxílio de amigos e de seu time, tem focado em seu trabalho e aproveitando melhor as oportunidades de trabalho.

Nas redes sociais, ela também já postou indiretas ao lutador. No último sábado (12), por exemplo, publicou um Story no Instagram com o texto "cada um com seus B.O.". A mensagem teve um endereço direto. E Amanda não quer ter mais nenhum tipo de contato com ele. Os dois não trocam mais mensagens por nenhuma plataforma, e ela parou de interagir com as publicações do rapaz.

Curiosamente, bastou romper com Sapato para Amanda ser mais aproveitada pela Globo, fazendo participações frequentes no Encontro com Patrícia Poeta. Além disso, outras frentes de trabalho têm surgido, e marcas novas passaram a procurá-la para campanhas. Coincidência ou não, ela tem trabalhado mais. E faturado também.

Procuramos a equipe de Amanda na última sexta-feira (11), pedindo um posicionamento sobre o afastamento da ex-BBB de seu "amigo". Já se passaram quatro dias e nada de resposta. Caso mudem de ideia, o espaço está aberto.