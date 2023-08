Reprodução Neymar e Bruna Biancardi se despedem de amigos em Paris. O jogador deve se apresentar amanhã, sábado, (19) no novo time

Neymar Jr. e a noiva, Bruna Biancardi, estão de malas prontas rumo ao Oriente Médio! O jogador assinou o contrato com o Al-Hilal, time da Arábia Saudita, e nessa quinta-feira (17), foi ao CT do PSG dar adeus aos companheiros. Inclusive, os dois ganharam uma festinha de despedida dos amigos, que postaram homenagens ao casal nas redes sociais.







O jogador Marquinhos e a mulher, Carol Cabrino, po exemplo, marcaram presença nesta despedida. A empresária, inclusive, fez uma homenagem para Bruna e a agradeceu pela amizade.

"Aí amiga, sei nem o que falar... que semana louca essa hein? Os planos eram tão diferentes! Achei que ia acompanhar de perto todo o processo de vocês, da Mavie! Não tive nem tempo de te levar nas várias lojas de maternidade que eu gostaria. Que loucura! Você foi um presentinho de Deus na nossa vida. Que essa nova fase de vocês seja incrível, junto com a Mavie, que vai esperar nossa visitinha. Já tô morrendo de saudades! Você é muuuuito especial, amiga. Pra mim e pra muita gente! Não esquece disso! amo vocês", escreveu.

Diante disso, Neymar agradeceu o apoio e destacou como o casal foi fundamental durante seus anos na França: "Minha segunda família... Nem sei o que dizer pra vocês. Só agradecer por serem quem são, agradecer pelos nossos momentos felizes, pelos nossos momentos tristes, mas sempre juntos", disse.



E prosseguiu: "Sentirei muita falta de vocês, mas sei que essa amizade que contraímos será para a vida toda. Tudo que eu desejo pra mim, eu desejo pra família de vocês. Que Deus abençoe a cada dia todos os passos dessa família. Amo vocês e já estou com saudade!", escreveu.









