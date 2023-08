Reprodução/Renato Pizzutto/Band O hospital se posicionou sobre a situação do apresentador

Após a confirmação da internação de Fausto Silva às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o estabelecimento e a equipe de assessoria de comunicação do apresentador informaram mais detalhes sobre a saúde do veterano. E para a surpresa, consta que ele está há mais de dez dias sob acompanhamento de uma equipe médica.







"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", disse o hospital, em nota.

No documento, há a assinatura de Fernando Bacal, cardiologista e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares, ambos do Hospital Israelita Albert Einstein.

Até então, Fausto Silva estava em Miami, nos Estados Unidos, mas no início do mês reclamou de dores, sendo encaminhado para a realização de exames. Em 2021, o apresentador foi internado na mesma unidade para o tratamento de infecção urinária.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko