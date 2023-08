JU COUTINHO/DIVULGAÇÃO Sabrina Sato e Marcelo Adnet comandam o Sobre Nós Dois, que estreia hoje no GNT e Globoplay





Quem um dia tentou engessar Sabrina Sato e transformá-la numa apresentadora de texto pré-definido desperdiçou uma chance única de extrair dela suas melhores qualidades: naturalidade, espontaneidade e senso de humor. Cientes dessas características, o GNT e o Globoplay criaram um projeto que caiu como uma luva nas mãos da apresentadora: o talk show Sobre Nós Dois, que estreia nesta quinta-feira (17). Mais solta e leve do que nunca, ela reclamou abertamente sobre falta de sexo, compartilhou frustrações de seu último relacionamento e ainda admitiu o uso de cintaralha no ato sexual. Algo que somente uma profissional segura de si e confortável no papel que lhe cabe teria coragem de fazer em rede nacional.





"A gente foi falando sem perceber, e foi muito bom mesmo. Muita gente conhece meu lado mais solto, e a TV tem uma tendência a ir engessando [os apresentadores], e é muito bom quando a gente encontra um formato e encontra pessoas que a gente pode se soltar e se sentir confiante para falar as besteiras do nosso jeito e se divertir. Estou muito feliz", disse a apresentadora à coluna.



Sobre Nós Dois é uma mescla de talk show com game show, que Sabrina divide o comando com Marcelo Adnet. No episódio de estreia, que vai ao ar hoje, eles receberam os casais Deborah Secco e Hugo Moura, e Paulo Vieira e Ilana Sales. As duplas foram sabatinadas sobre detalhes de seus relacionamentos, mas o papo logo ganhou conotações sexuais e diversas intimidades foram expostas. Incluindo as dos apresentadores.

Sabrina, por exemplo, recebeu um convite de Deborah Secco para um ménage à trois com seu marido, Hugo . Além disso, compartilhou logo nos primeiros minutos do episódio que decidiu terminar o casamento com Duda Nagle após se dar conta de que a rotina sexual estava monótona, e ainda admitiu suas frustrações de mulher solteira.

"Acho que a gente romantiza muito essa vida de solteira. Vocês acham que minha vida de solteira é maravilhosa. Eu carrego a Zoe o dia inteiro no colo, vou pra reunião da escola. Hoje eu tive que fazer reunião, depois vim pra cá, me arrumei. A vida de solteira é quase igual a de casada, só que a cama é só sua e tem umas outras coisinhas melhores", brincou.



O fim do casamento com Duda Nagle foi um ponto de virada de chave para Sabrina. O convite do GNT e do Globoplay para este programa surgiu no final do ano passado, enquanto ela ainda estava no relacionamento com o pai de sua filha. Mas quando o projeto ganhou mais forma, veio a separação.

"A gente gravou o piloto e eu ainda estava casada. Uma semana depois, me separei. Mas, na verdade, quando aconteceu já estava... quando um casal se separa é porque já acabou, apesar de todo o carinho e respeito pelo Duda. Mas eu não tenho esse problema, eu falo o que tiver que falar mesmo. Acho que tem que ter coragem de viver a realidade, eu tenho que me entregar. Mas a minha vida de solteira está bem tranquila, quase igual a de casada, não muda muita coisa. Minha rotina continua igual. Só não tenho ninguém. Não acontecem várias aventuras", disse, aos risos.



Parceria inusitada

Embora sejam dois profissionais que nasceram no humor, Sabrina e Adnet têm perfis opostos. Tanto que causou muita estranheza ao público quando a dupla foi anunciada como titular do Sobre Nós Dois. Mas o resultado que se vê no episódio de estreia vai fazer muito crítico pagar pela própria língua. A sintonia dos dois transborda a tela. Até mesmo dona Kika, mãe da apresentadora, duvidou do sucesso da dupla.

Quando questionada na coletiva de imprensa sobre a parceria inusitada com Adnet, Sabrina foi direta e divertida: "Você acha ele super rápido, e eu lenta. E falou: 'Não vai dar certo isso. Ele vai falar e a Sabrina não vai entender. E como vai ser essa conversa dos dois? Imagina?'. Minha mãe me falou a mesma coisa. 'Mas com o Adnet? Nossa, mas ele fala oito línguas e você fala uma'", disse, arrancando risos.

"Fiquei impressionada com a generosidade [do Adnet]. Ele escuta todo mundo, deixa todo mundo à vontade. E isso foi muito rico no nosso programa. Acho que a nossa troca, o programa tinha tudo pra dar certo, mas o maior presente foi ter essa química com o Marcelo Adnet. Me senti muito à vontade para brincar, me expor, perguntar o que queria perguntar", afirmou.