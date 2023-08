Hub.Media/Divulgação Os jornalistas Pedro Caramuru, Cecilia Flesch, Gabriel Wainer e Manu Musitano





















O bordão "Rivo.News" virou, literalmente, uma marca registrada! O nome refere-se ao asiolítico Rivotril, expressão usada por Cecília Flesch para descrever seu antigo ambiente de trabalho . Após ser demitida da GloboNews justamente pela fala dada em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a jornalista largou os remédios tarja preta e, inclusive, viralizou com o termo que, de fato, foi registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Agora, ela apresenta seu mais novo lançamento.





De acordo com a coluna de Monica Bergamo, neste segundo semestre, O Rivo.News contará com dois programas semanais: às terças-feiras, Cecilia, Gabriel Wainer, Pedro Caramuru e Manu Musitano receberão um convidado especial; e às sextas-feiras os jornalistas vão conversar, ao vivo, sobre os temas da semana.

No videocast, os universos da política e da economia estarão em pauta, mas serão abordados de uma forma mais "elucidativa" e próxima ao dia a dia das pessoas.

A proposta, segundo Cecilia, é abordar mais do que só "política e economia". Mas sim, os assuntos que bombam nas redes sociais como, por exemplo, a disputa pela herança bilionária de Gugu ou o rompimento de Larissa Manoela com os pais -- tudo em um debate leve e descontraío.

"Vamos dizer que a gente consiga entrevistar o Roberto Campos Neto [presidente do Banco Central]. Vamos falar sobre taxa de juros, sobre o Drex, mas também vamos perguntar, por exemplo, sobre o caso Larissa Manoela. O que ele acha da situação? Como é que ele administra a mesada dos filhos? Se o filho dele fosse artista, como ele iria se portar? É nesta linha", detalha Gabriel.

O grupo tem gravado pilotos do Rivo.News. Eles contam que, ao ouvir uma dessas versões iniciais, um taxista definiu a atração como uma mistura de "Jornal Nacional com TV Fama". "É alegria com responsabilidade e elucidação", completa Cecilia.



E ressalta que não se trata de um programa de humor ou algo na linha do Pânico, da RedeTV!, ou do CQC, da Band. "A gente está realmente a fim de fazer uma coisa diferente, nova, porque não é a palhaçada pela palhaçada. É informação tratada como ela deve ser tratada", disse.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho