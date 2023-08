Divulgação/CNN Brasil Daniela Lima deixou a CNN Brasil, e Raquel Landim foi efetivada em seu lugar





A saída de Daniela Lima da CNN Brasil em junho deste ano causou um impacto gigantesco nos ânimos da direção do canal de notícias, que havia tomado como prioridade uma ofensiva ao mercado em busca de um nome de peso e com perfil agressivo como o da âncora. Passados os primeiros meses, com os relatórios de audiência em mãos e também uma análise sobre a qualidade do conteúdo, chegou-se à conclusão de que a solução caseira foi bastante eficaz.







Raquel Landim havia sido escalada para assumir o CNN 360º, o noticiário mais quente do canal, em caráter temporário. Ela, que entrava nos telejornais na condição de comentarista e analista, pegou o barco do dia para a noite e vem agradando a direção, e também o público, que não debandou com a ida de Daniela Lima para a GloboNews. Resultado: acaba de ser efetivada no comando

Fontes da coluna relataram que o canal vem acompanhando o desempenho da nova titular com uma lupa. Obviamente, há uma diferença gritante no tom do comando entre as profissionais. Mas os resultados não foram abalados. A audiência, que sempre foi um fator de conflito na faixa vespertina, segue no mesmo patamar.

Além disso, os furos de reportagem seguem dando o tom no telejornal, que manteve sua estrutura de cobertura e análise. Há alguns investimentos previstos para fortalecer a faixa e ampliar a competitividade frente à concorrência, mas de uma forma geral, a casa está bastante satisfeita com o novo 360º.

Daniela Lima pediu demissão da CNN Brasil em 22 de junho, numa quinta-feira, e se despediu de maneira sutil no ar. "Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até hoje, até essa hora. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, até a próxima", disse ela na ocasião.

Diversas informações foram divulgadas na época, como a insatisfação da jornalista com algumas situações de bastidores. Algo que nunca foi confirmado publicamente por ela ou pelos executivos do canal. No dia seguinte ao anúncio de sua saída, ela foi confirmada como reforço no elenco da GloboNews.

Dança das cadeiras

Nesta terça-feira (15), o canal de notícias promoveu mais uma onda de cortes em seu time de apresentadores e comentaristas. Foram dispensados Rafael Colombo, Janaina Paschoal, Roberto Nonato e Marco Antonio Villa. Em meio aos cortes, também foram anunciadas a efetivação de Raquel Landim, a promoção de Carol Nogueira como âncora titular do CNN Novo Dia, e também a criação de um novo jornal, apresentado por Gustavo Uribe e Tainá Falcão.