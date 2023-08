Reprodução/SBT Luís Ricardo interpretou o palhaço Bozo por quase oito anos





Como antecipado em primeira mão na última semana nesta coluna, o apresentador Luís Ricardo irá reviver, no próximo domingo (20), o icônico palhaço Bozo nas telas do SBT . A aparição não só prestigia o aniversário de 42 anos do canal, como marca o aval dos detentores do direito da figura pelo uso da emissora. Isso porque, anteriormente, ao exibirem a imagem do personagem em sua grade, quem teve que lidar com uma incrível dor de cabeça foram os advogados da empresa de Silvio Santos. E por pouco não teve que pagar uma multa milionária.







Em novembro de 2021, Cláudio Siqueira foi a última pessoa a assumir o personagem no Programa Silvio Santos no quadro Não Erre a Letra, junto aos integrantes+ da trupe do palhaço -- em um ensaio, inclusive, para o retorno da atração. Mas na ocasião, o SBT não tinha mais os direitos de explorar a figura e acabou recebendo uma notificação extrajudicial da Larry Harmon Pictures Corporation -- empresa responsável pelo Bozo The Clown.

Diante disso, o empresário responsável por tornar o palhaço famoso, exigiu a imediata suspensão da veiculação de quaisquer materiais envolvendo o personagem e, até mesmo, da citação ao nome da figura, e fez uma oferta para que a emissora comprasse os direitos de exploração das criações novamente. Mas Silvio Santos recusou imediatamente.

Na verdade, o dono do Baú proibiu que a emissora se referisse ao Bozo na programação do SBT nos últimos anos. O canal, inclusive, encaminhou na época um e-mail aos produtores responsáveis pelas atrações:

"O SBT não detém mais qualquer direito sobre o palhaço Bozo ou seus personagens. Por favor, por favor mesmo, NÃO USEM nada, absolutamente nada: imagens, fotos, arquivos, entre outros, que tenham relação com o personagem. O uso destes materiais está PROIBIDO. Nós não podemos produzir novos conteúdos com os personagens ou até mesmo citar e utilizar os nomes da família Bozo".

Com isso, a emissora deletou qualquer material que vinculasse a Turma do Bozo em sua programação -- algo que aconteceu até a gravação do material a transmissão do especial, que acontecerá neste domingo.

Para justamente evitar o impasse, dessa vez, a emissora entrou em contato com o ator e diretor David Arquette, atual responsável pelos direitos autorais de Bozo, e conseguiu a autorização para uso do personagem em uma única exibição. Por esta razão, os telespectadores poderão vê-lo novamente na TV assumido pelo apresentador Luís Ricardo.

