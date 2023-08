Reprodução/ Kelly Queiroz/ Divulgação CNN Brasil Rafael Colombo e Janaina Paschoal são demitidos do canal de notícias CNN Brasil

A CNN Brasil começou a manhã desta terça-feira promovendo uma série de demissões no time de apresentadores e comentaristas. De uma só vez foram dispensados os apresentadores Rafael Colombo e Roberto Nonato, e também os comentaristas Janaina Paschoal e Marco Antônio Villa. Essa é a primeira grande movimentação da gestão de Virgílio Abranches na Vice-Presidência de Jornalismo do canal.







A coluna apurou que os desligamentos destes profissionais se deram por três motivos: altos salários, baixos rendimentos e também realinhamento editorial.

Fontes relataram que diretores de todas as áreas estão reunidos desde o início desta manhã para organizar o fluxo de dispensas. Mas ao contrário do que aconteceu em dezembro, este novo "dia de fúria" não vem acompanhado de uma nova crise.

"Seguimos investindo no fortalecimento de nossa operação. Continua sendo nossa maior prioridade oferecer conteúdo de credibilidade, qualidade e relevância a cada vez mais pessoas. Em linha com esta estratégia, promovemos, hoje, uma série de mudanças, num movimento de reposicionamento de conteúdo, com fortalecimento do nosso DNA hard news, valorização dos talentos da casa e contratação de novos profissionais. O objetivo é darmos mais espaço para informações e análises. Ao mesmo tempo, seguimos firmes e responsáveis na manutenção do equilíbrio financeiro da nossa empresa", disse a CNN em comunicado enviado somente aos funcionários.

Também apuramos que estes nomes não foram cortados à toa: todos foram apostas de Leandro Cipoloni, ex-vice-presidente de Jornalismo do canal, alguns tinham relacionamentos pessoais de longa data com o executivo, e que eram caros ao caixa da CNN.

O jornal de Colombo, responsável por abrir a programação, por exemplo, passava a maior parte do tempo no traço, sem audiência. E seu salário estava entre os mais altos. Sem conseguir fazer uma passagem de bastão com índices consideráveis a Elisa Veeck no Live CNN (atual foco de investimentos do canal), a relação custo X benefício pesou contra.



"A estes talentos, o nosso agradecimento, respeito e admiração. São profissionais extramemente qualificados que, em diferentes momentos, ajudaram a construir a CNN Brasil até aqui. A eles, desejamos sucesso em seus próximos desafios profissionais", disse o comunicado interno.

Contratações e promoções

No comunicado, também são listadas promoções de alguns profissionais, contratações e criações de novos noticiários. Thais Herédia, que deixou o canal em março, foi recontratada para fortalecer a equipe de cobertura de Economia. E a valente Carol Nogueira, usada por mais de três anos como substituta oficial de todos os telejornais, enfim foi efetivada como âncora titular e comandará o CNN Novo Dia já a partir de amanhã (16).

Raquel Landim convenceu a chefia e acaba de ser efetivada no CNN 360º. O programa era comandado por Daniela Lima, e existia um interesse inicial de que o canal contra-atacasse a concorrência, buscando um nome forte e agressivo, mas a nova titular conseguiu manter o bom ritmo de apurações e dinamismo, além de ter conseguido estabilizar a audiência com os mesmos índices de sua antecessora.

Stêvão Limana, atualmente correspondente em Porto Alegre (RS), chega a São Paulo como parte do elenco da CNN Rádio, no comando do CNN Manhã também na TV. Ele estará ao lado de Nicole Fusco e ocupará o posto deixado por Roberto Nonato.

Quem sai

Rafael Colombo migrou para a CNN Brasil em maio de 2020, no comando do telejornal CNN 360°, ao lado de Daniela Lima – atual contratada da GloboNews. Logo em junho, o âncora passou a apresentar o Novo Dia, que abre a programação diária, até o momento de seu desligamento. O jornalista iniciou a carreira na Rádio Bandeirantes, firmando-se em noticiosos da Band e da BandNews.

Marco Antônio Villa foi contratado em janeiro deste ano para compor o quadro de comentaristas da CNN Brasil. Além do Novo Dia, o historiador, professor e escritor, também atuava com pílulas na programação, chamadas de Opiniões do Villa.

Mais recentemente, em abril deste ano, a CNN Brasil contratou a ex-deputada estadual em São Paulo, Janaina Paschoal (PRTB), como a nova integrante do elenco fixo de comentaristas do CNN Arena, que tem como marca a análise e o debate da agenda do dia. A profissional aliava seu trabalho como professora de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense, na Faculdade de Direito da USP com a sua participação no CNN Arena.