Reprodução/Instagram - 22.05.2023 MC Pipokinha causou polêmica nas redes sociais





MC Pipokinha surpreendeu o público mais uma vez com um gesto curioso em um show. Dessa vez, a funkeira foi atração do Baile do Fofoquito, em São Paulo, neste sábado (12) e colocou o microfone no ânus durante sua apresentação. A perfomance de artista foi gravada pela influencer digital Cariúcha.







Pipokinha também divulgou a festa em suas redes sociais e fez questão de repostar outros vídeos que a mostraram em cima do palco com o microfone no ânus. No entanto, essa não é a primeira vez que a artista choca em suas perfomances



Confira o momento:

MC Pipokinha enfia o microfone no ânus durante show em SP pic.twitter.com/bXwEvNXDeY — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) August 13, 2023





Recentemente, a artista foi criticada por internautas após fazer uma simulação de sexo oral em um show. Ela também teve dificuldade de fechar algumas apresentações nos últimos meses após ter entrado em uma polêmica que envolvia os professores.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, Pipokinha debochou da classe profissional.

"Ser professora tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado pra c... só de ser um professor. Meu baile está R$ 70 mil: 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito", falou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.