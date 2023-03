Reprodução/Youtube Medrado criticou MC Pipokinha em podcast





Fernanda Medrado se irritou com o posicionamento de MC Pipokinha sobre mulheres que tem filhos de diferentes casamentos. Em entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, dos jornalistas Gabriel Perline e Arthur Pires, a funkeira detonou a artista por ironizar a seguinte fala: "Sua mãe teve três filhos, com três homens diferentes e ela é guerreira e eu sou a piranha? Ah, tá bom então". "É bizarro falar isso", comentou a ex-participante de A Fazenda, no bate-papo.







Mãe de dois filhos do seu relacionamento com o ex-marido DJ Claytão, a funkeira falava sobre como seus herdeiros dentro desta dinâmica quando citou as declarações de MC Pipokinha.

"Eu não tenho nem dinheiro para pagar advogado para discutir esse assunto. É bizarro uma pessoa falar de outra mulher assim. Não que ela tivesse falado de uma mulher pontual, mas só de ter esse pensamento... Às vezes a mulher, ela teve esse relacionamento e queria que desse certo. Tem coisas que tão sendo ditas na sociedade que está chato de escutar, que merda. Tá uma bosta", reclamou Medrado, no podcast.





MC Pipokinha também minimizou assédio sexual

Na mesma entrevista onde citou a fala controversa sobre mães, MC Pipokinha também normalizou episódios de assédio sexual depois de ter sido apalpada em durante um show: "Assédio todo mundo sofre. Isso é a coisa mais normal que existe. Agora vai saber de você se defender".

"Se você não sabe se defender, evita, não use roupa curta. Se não sabe lidar com o assédio, se você não tem boca e não tem peito para bater de frente com o cara e falar 'não é não', se vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use roupa curta. Usar roupa curta não é para qualquer uma, minha roupa não é convite. As pessoas não entendem que todo mundo tem o corpo livre", pontuou.

Medrado também não gostou de tais colocações e as rebateu. "Acho bizarro gente chegar e falar: você tem que se dar ao respeito, é basicamente isso que ela quer dizer. Ninguém tem que dar o respeito para ninguém. O respeito é nosso. Meu, por direito meu. Pronto e acabou", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim