Reprodução Thiago Nigro e Marcelo D2





Thiago Nigro, conhecido nas redes sociais como Primo Rico, ficou incomodado após ser debochado por Marcelo D2. Neste sábado (12), o influencer financeiro respondeu a fala do rapper em um programa de culinária: "Ele é influenciador? Qualquer filho da p@#$ hoje em dia é influenciador, né", disparou.





Dono de canal no YouTube de educação financeira, Primo Rico usou seu Instagram para rebater a crítica de Marcelo D2. Com o print de uma nota feita sobre o episódio do programa de culinária, Thiago escreveu:

"Realmente, concordamos. Qualquer um pode ser um influenciador. Alguns influenciam os outros a fumarem maconha o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás de seus sonhos" começou.

Ele finalizou com uma ironia: "A propósito, fiquei feliz de você lembrar do meu rosto, me surpreendeu você ainda ter memória tão boa".

Confira a postagem:

🚨VEJA: Marcelo D2 criticou Thiago Nigro em podcast: “Ele é influenciador? Qualquer filho da p@#$ hoje em dia é influenciador, né?!”.



O coach não gostou da declaração e respondeu o rapper nos stories: "Realmente, concordamos. Qualquer um pode ser um influenciador. Alguns… pic.twitter.com/xYkACRxhsf — CHOQUEI (@choquei) August 12, 2023









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.