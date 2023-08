Reprodução/Instagram Nicole Bahls mostra mansão em canal do YouTube





Dona de uma suntuosa mansão no Rio de Janeiro, Nicole Bahls assumiu ter pensado nos amigos até na hora de planejar a planta do local. Em um vídeo postado no seu canal do Youtube, a modelo contou ter 22 banheiros em casa para ajudar os colegas a não perder a chance de fazerem sexo.





Bahls mostrou a mansão para o amigo Tokinho e contou que frequentemente é questionada por colegas sobre a quantidade excessiva de banheiros.

"Você ficou sabendo que tem 22 banheiros? O povo [pergunta]: 'Nicole para que tanto banheiro?' Aí eu falei assim: 'Uai, porque não pode faltar a chuca, não é?' [Às vezes] está rolando a festa, a pessoa quer agitar, aí vai ficar a fila para a chuca... Aí perde o bofe", declarou ela, aos risos.

Curiosidades da mansão



A mansão de Nicole Bahs tem chamado a atenção desde que a modelo se mudou para lá. O imóvel fica em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem 20 mil m² e conta com 12 quartos.

A modelo também fez questão que a mansão tivesse um salão de beleza para lhe ajudar a poupar tempo nos trabalhos.

"Sempre gostei de me maquiar e quando recebo minhas amigas, gosto que se arrumassem comigo.Até para facilitar meu trabalho e economizar tempo de ir ao salão. Os profissionais de beleza que me acompanham agora têm mais espaço para montar bancada ficar mais à vontade".

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.