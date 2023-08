Reprodução/Instagram Gisele Bündchen planeja festa de aniversário discreta no Brasil, diz site





Após passar uma temporada no Brasil, Gisele Bündchen voltou para os Estados Unidos na madrugada desta sexta (11). A modelo foi recepcionada por Joaquim Valente na área de desembarque do aeroporto. O instrutor de jiu-jitsu é apontado como o namorado da loira, que está solteira desde o fim do casamento com Tom Brady.







A história de Gisele e Joaquim Valente é conhecido pelo público desde novembro do ano passado. O rapaz era instrutor de jiu-jitsu da modelo e vive em Miami desde 2007, onde trabalha na academia de lutas marciais da família e conheceu a loira.

Gisele ficou solteira no final do ano passado quando decidiu divorciar-se do jogador de futebol americano Tom Brady. Na época, a imprensa especulou-se que a modelo optou pela dissolução da união após o atleta desistir da aposentadoria no esporte. Eles são pais de dois filhos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.

Temporada de Gisele no Brasil

Antes de encontrar Joaquim, Gisele passou alguns dias no Brasil para compromissos profissionais. Ela esteve no lançamento de uma marca de calçados e bolsas, e comemorou o aniversário da irmã Raquel.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.