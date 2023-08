Reprodução A apresentadora resolveu privar seu perfil da rede social

Após detonar o Criança Esperança e a presença de Angélica, Eliana e Xuxa no evento, a apresentadora Mara Maravilha recebeu inúmeras críticas por seus posicionamentos e comentários sobre o assunto. Com isso, a cantora tomou uma medida drástica e trancou seu perfil do Twitter.



A ausência de Mara no evento da Globo rendeu altos comentários, mas principalmente uma raiva contínua da apresentadora, que surtou nas redes sociais. Além de acusar a emissora de preconceito contra nordestinos e indígenas, Mara deixou claro que não vão conseguir tirá-la de seu lugar.

"Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas, como eu, não são convidadas para festas e para selfies? Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração, não pode", publicou em um dos tweets.

Agora, aqueles que não sequem Mara não conseguem acessar suas publicações no Twitter. Quando o perfil da apresentadora é aberto, apresenta a seguinte mensagem: "Estes Tweets estão protegidos. Somente seguidores aprovados podem ver os Tweets de @MaraMaravilha. Para solicitar acesso, clique em Seguir. Saiba mais".

Com o bloqueio de seu perfil, Mara se isola e fica imune à leitura de mensagens que não são de seu agrado, e tampouco pode ser marcada por perfis de pessoas que não a seguem e que estão produzindo conteúdos que ela considera ofensivo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko