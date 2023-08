Reprodução O apresentador esteve caracterizado de Bozo no SBT

O apresentador Luís Ricardo Monteiro, que deu vida ao Bozo por quae oito anos durante a década de 1980, esteve no SBT nesta semana para a gravação de um especial de 42 anos do aniversário da emissora. Entre 1982 e 1989, ele assumiu a figura do palhaço após a saída de Wanderley Tribeck.

Neste ano, Luís Ricardo completa a marca de 34 anos distante da figura do Bozo, com quem esteve por muitos anos. Nos estúdios do SBT, o apresentador esteve ao lado de Patrícia Abravanel para a gravação no Programa Silvio Santos, que irá ao ar no dia 20 de agosto.

O especial contará com a presença do humorista Sérgio Mallandro e atores que integraram os elencos dos remakes de Carrossel e Chiquititas, que fizeram sucesso no SBT nos últimos anos.

EXCLUSIVO: Olhem só a caracterização do Luís Ricardo como Bozo para o especial do Programa Silvio Santos! E, ao lado dele, Sérgio Malandro relembrando a Porta dos Desesperados. pic.twitter.com/8yUgdoPyAR — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) August 11, 2023

Quem publicou a primeira imagem de Luís Ricardo caracterizado de Bozo foi o colunista Arthur Pires, que apresenta o podcast Não é Nada Pessoal com o colunista que vos fala.

Na imagem, o apresentador está ao lado de Sérgio Malandro e os dois parecem animados em participar de um momento tão especial para a emissora, que marcou a carreira dos dois.



A caracterização de Luís Ricardo está impecável, estando com as mesmas roupas e maquiagem que usava como Bozo nos anos 1980.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo