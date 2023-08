Reprodução/Divulgação Globo altera sua grade de programação para prestar homenagem à Aracy Balabanian













Consagrada em diversos e marcantes folhetins da Globo, Aracy Balabanian morreu aos 83 anos na manhã desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi dvulgada, mas atriz lidava com um câncer no pulmão, diagnóstico que recebeu em dezembro do ano passado. Com a notícia, para homenagear a vida e a carreira da veterana, a emissora então decidiu alterar toda a sua grade de programação para dedicar à artista.

Diante disso, a partir das 15h25 vai ao ar na Sessão da Tarde Sai de Baixo - O Filme (2019), que irá substituir Madagascar 3: Os Procurados, que tinha exibição planejada no horário. O filme começa logo após a reprise de Mulheres de Areia.

O público também verá as homenagens ao longo da programação nos noticiários, e durante o Criança Esperança, que vai ao ar às 22h25, após Terra e Paixão. Já o Conversa com Bial, à 0h40, exibe a entrevista com Aracy que foi ao ar em agosto de 2022. Sua aparição inédita na televisão.













Nascida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, era filha de imigrantes armênios. Aracy fez sua estreia na TV em Antígona (1965), pela extinta TV Tupi. Sua estreia na Globo ocorreu em 1972, na novela Meu Primeiro Amor.

Entre as novelas em que atuou, destacam-se títulos como Corrida de Ouro (1974), Bravo! (1975), O Casarão (1976), Coração Alado (1980), Locomotivas (1986), Rainha da Sucata (1990) — que lhe rendeu sua personagem mais famosa, a mãe super protetora Dona Armênia — e A Próxima Vítima (1995), além do programa infantil Vila Sésamo (1972), e a sitcom Sai de Baixo (1996-2002), onde imortalizou a personagem Cassandra.

