Reprodução Adriane Galisteu em A Fazenda 14; apresentadora comandará a nova temporada





O sonho pela fama além das redes sociais faz muitas subcelebridades moverem montanhas para conquistar uma vaga em A Fazenda. Sabendo disso, empresários oportunistas entram em ação prometendo a entrada no reality show da Record mediante o pagamento de uma bolada. Tudo por baixo dos panos, com promessas de garantias para se fixar no elenco da próxima temporada. E o golpe da vez envolve um ex-BBB, que se diz extremamente bem relacionado com bispos e com o alto escalão da emissora de Edir Macedo. Ele chega a cobrar R$ 2 milhões.







A coluna tomou conhecimento desta situação por conta de uma personalidade da mídia que aparece como certa no elenco de A Fazenda 15 em todas as listas divugadas até o momento. O problema é que ela não recebeu o contrato da Record e acabou desabafando com alguns amigos mais próximos. E foi neste momento que duas pessoas oportunistas se aproximaram, prometendo a resolução da situação.

Uma destas figuras é um agente de subcelebridades, que até já conseguiu encaixar uma ou outra personalidade em programas da Record. A outra é um ex-BBB, que já participou de realities da emissora e se diz amigo íntimo de bispos que estão no alto escalão e também de diretores que atuam na escalação de elencos das competições.

Tivemos acesso a trocas de mensagens por WhatsApp e a cara de pau do ex-BBB chamou a atenção. Ele pediu, sem rodeios, a quantia de R$ 2 milhões para resolver a situação desta personalidade da mídia e garantiu que a colocaria dentro de A Fazenda 15 por ter um excelente relacionamento com "quem manda e desmanda" na emissora.

Dentro de seu esquema fraudulento não existe nenhuma assinatura de contrato. Mas há todo um discurso persuasivo, afirmando que o valor ainda é baixo diante dos ganhos que a vítima poderá ter com o reality, como a exposição diária e em rede nacional, ganhos de seguidores, faturamentos com ações publicitárias pós-reality e ainda a chance de ganhar muito mais que o valor investido com os prêmios do programa e merchans.

Ele propôs encontrar a vítima em um hotel, onde faria a entrega da primeira parte do dinheiro, sob a alegação de que o valor seria repassado às pessoas de dentro da emissora que facilitariam a vida dela. E o restante seria entregue em um outro momento não combinado.

Dinheiro não é problema para a personalidade em questão. Mas como ela fez entrevistas para a atual temporada do reality, ela fez sua "checagem" com os diretores da emissora sobre o esquema proposto pelo ex-BBB e foi alertada que se tratava de um golpe, além de assegurarem que não estão envolvidos no rolo e que tampouco isso mudaria o cenário sobre sua entrada no programa.



A vítima está esperando apenas o fechamento definitivo da lista de A Fazenda 15 para expor a situação. Como ela ainda tem esperança de ser acionada pela direção, optou por não fazer nenhum escândalo no momento.



A coluna procurou a Record, que frisou a idoneidade no processo de seleção de elenco e ainda salientou que não envia emissários para negociar de maneiras clandestinas quaisquer contratações para elencos de seus realities.

"A Record não usa empresas para escolher participantes de A Fazenda. Algumas agências estão dizendo que conseguem vagas para o reality. É golpe! O elenco de A Fazenda é escolhido e contatado diretamente pela produção de elenco da Record", disse a emissora em nota.