Reprodução/ Globo Aracy Balabanian





Aracy Balabanian morreu aos 83 anos na manhã desta segunda-feira (7). A atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer no pulmão, diagnosticado no fim do ano passado. Familiares da veterana confirmaram a notícia.





Em outubro do ano passado, Aracy havia sido submetida a um tratamento de um derrame pleural, que provoca acúmulo de líquido nos pulmões. E foi nesta ocasião que acabou descobrindo dois tumores na região. Às 10h33, César Tralli entrou ao vivo no Encontro para anunciar a morte da atriz.

O anúncio da morte foi feito bem na reta final do matinal liderado por Patrícia Poeta, que ficou com a voz embargada e lembrou de sua relação com a veterana. "É com muita desolação, é muito triste dar esta notícia. Aracy era uma grande amiga. Meu filho a chamava de 'dinda', ele adorava ficar na casa dela, brincar com ela. Era uma mulher muito especial e uma grande artista", disse a apresentadora.

Nascida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, era filha de imigrantes armênios. Aracy fez sua estreia na TV em Antígona (1965), pela extinta TV Tupi. Sua estreia na Globo ocorreu em 1972, na novela Meu Primeiro Amor.

A artista se tornou consagrada por sua extensa carreira no teatro, televisão e cinema, consolidando sua trajetória de sucesso em várias novelas na televisão brasileira.

Entre os folhetins em que atuou, destacam-se títulos como Corrida de Ouro (1974), Bravo! (1975), O Casarão (1976), Coração Alado (1980), Locomotivas (1986), Rainha da Sucata (1990) — que lhe rendeu sua personagem mais famosa, a mãe super protetora Dona Armênia — e A Próxima Vítima (1995), além do programa infantil Vila Sésamo (1972), e a icônica sitcom Sai de Baixo (1996-2002), onde imortalizou a personagem Cassandra.

Sua versatilidade e talento a levaram a interpretar uma variedade de personagens, desde protagonistas até papéis de coadjuvantes marcantes.