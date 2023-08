Reprodução/Record Domingos Meirelles, ex-âncora do Repórter Record Investigação, pede vínculo trabalhista

Ex-apresentador do Repórter Record Investigação, Domingos Meirelles está fora da TV desde 2021, quando foi dispensado pela Record. Veio à tona, em janeiro deste ano, que o ele abriu um processo contra a emissora e exigiu R$ 3,5 milhões em busca de reconhecimento de vínculo trabalhista, pagamento de horas extras e acúmulo de funções. No entanto, as informações atuais constam que a ação segue em julgamento, já que as partes ainda não entraram em acordo.







A segunda audiência aconteceu na última quinta-feira (3), na 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, e contou com as presenças do profissional e de representantes da Record. A última proposta conciliatória foi recusada e, por isso, a juíza Camila Costa Koerich agendou o julgamento para o dia 1 de setembro de 2023.

Audiência



De acordo com o Splash UOL, em depoimento prestado na sessão, Domingos contou que começou seu vínculo com a empresa em abril de 2014 -- como pessoa jurídica para apresentar um programa.

O contrato foi feito pela Record sem que o jornalista de 83 anos pudesse discutir cláusulas ou modificar algo. Meirelles ainda alega que depois de contratado acabou agregando outras funções e passou a cumprir horários de trabalho.

A Justiça determinou, então, que a Record apresentasse dados trabalhistas. "Considerando que parte das alegações da petição inicial e a 'celetização' de pessoas que antes prestavam serviços como pessoa jurídica, o que denotaria suposta fraude contratual anterior, defiro, devendo a reclamada juntar tal documentação no prazo de 10 dias", consta a ata da primeira audiência.



Domingos Meirelles x Record

"Fui para um programa que eles criaram especialmente para mim, que, na verdade, seria como o Linha Direta Justiça. Eram casos resolvidos e que tiveram grande repercussão na época", contou ao UOL.



E completou dizendo que foi comunicado do fim do contrato com o canal por telefone. "Fiquei lá até 2021. Com a pandemia, a direção da emissora me ligou dizendo que eles estavam enfrentando uma crise financeira porque os templos estavam fechados. Não renovaram o contrato. Em plena pandemia", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho