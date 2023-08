Reprodução/Instagram Deborah Albuquerque não gostou de provocação feita pela ex-colega de confinamento Deolane Bezerra

O clima de desentedimento entre Deborah Albuquerque e Delone Bezerra se estendeu em mais uma provocação e até convite a duelo. Isso porque a ex de MC Kevin reproduziu uma briga que teve com a ruiva em A Fazenda 14 nos Stories de seu Instagram, e a influencer entendeu a referência como uma provocação. A modelo então veio a público e desafiou a advogada: "Eu e você na mão, sozinhas", propôs.







No vídeo em questão, Deolane aparece com Álvaro Xaro "contracenando" a discussão. Alguns internautas, inclusive, também noataram que os dois reproduziram a confusão. Diante disso, Deborah ressaltou em publicação no Instagram que a empresária não havia esquecido dela e prosseguiu:

"E aí, bafuda! Fake e fraca. Está na casa do Carlinhos Maia replicando a briga que você teve comigo, né? Até hoje você não me esquece. Eu entrei na sua mente que nem água, você não me esquece! Ainda está dando show para outras pessoas verem, envolvendo outros influenciadores", começou.

E acrescentou: "Cara, você já contou pra eles que nunca me procurou aqui fora? Nunca me pegou aqui fora e não sustentou o que falou em A Fazenda. Você não é verdadeira? Por que não sustentou? Vem me pegar! Mas vem sozinha e sem segurança, sem aquela palhaçada que você faz de segurancinha", disse.

Deborah ainda continuou convocando a rival para uma briga: "Eu e você, na mão. Sozinhas! Não adianta dar de naniquinha, na ponta do pé e tentando me peitar porque não tem o meu tamanho. Então vem eu e você, tá bom? Bafuda! Eu quero ver você me pegar, porque falar até papagaio fala. Está pagando ainda de mentirosa na internet. Está provando que não sustenta, então vem eu e você e sem segurancinha e sem baixaria de rua. Vamos fazer organizado!", exclamou.





Em resposta, Deolane Bezerra comentou a situação em tom de deboche: "Ai, minha gente! Eu cheguei a conclusão que eu sou especialista em ressuscitar mortos na internet. Eita, gota! Olha, vou deixar aqui o contato da minha assessoria e para engajamento me chamem”, ironizou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho