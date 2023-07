Reprodução/Instagram Arthur Mondelo é garoto de programa e atendeu apresentador que teve uma "leve diarreia" no ato





Como vocês amam uma fofoca completa, eis que a coluna traz atualizações sobre o caso do apresentador que contratou um garoto de programa e acabou tendo uma "leve diarreia" durante o ato sexual. Conversei diretamente com o profissional e ele me autorizou a apresentar sua real identidade. Portanto, conheçam o valente Arthur Mondelo.





Arthur já atuou em alguns filmes pornográficos e trabalha como garoto de programas há um bom tempo, chegando a fazer oito atendimentos por dia. Atualmente, ele está fixo em São Paulo, mas eventualmente vai à Europa quando consegue montar uma boa agenda de clientes por lá.

Em nossa conversa, o garoto de programa confirmou as informações que foram publicadas na notícia original, deu alguns detalhes extras e pediu a correção de apenas um apontamento: o atendimento ao apresentador aconteceu em seu local de trabalho e não na residência do rapaz, demitido recentemente da emissora em que trabalhava.

"Quando você cutuca lá, você não quer que saia chocolate. Ele sujou a camisinha e falei: 'Pelo amor de Deus, toma um banho antes da gente continuar'", relatou Arthur à coluna.

"Juro por Deus, de primeira eu não tinha reconhecido ele. Mas na hora que estávamos no quarto, que eu estava em cima dele, eu reconheci o rosto, e perguntei: 'Você trabalha do quê?'. E ele: 'Numa rádio'. E na hora que ele botou óculos, porque ele chegou com o óculos no bolso, eu reconheci. Mas na hora H, ele não faz aquela voz que ele faz no trabalho. Tem uma voz de garotinho...", detalhou o profissional.

Após o atendimento, Arthur disse que comentou com outro amigo, que também trabalha no mesmo ramo, e soube que o tal apresentador costuma contratar os serviços de diversos rapazes, mas não tem o hábito de repetir com frequência, que está sempre variando.

À coluna, Arthur tentou minimizar o estrago que foi feito durante o ato sexual e disse: "Não foi uma diarreia, ele apenas me sujou", esclareceu ele.

Por enquanto, manteremos a identidade do apresentador em sigilo. Mas o perfil de Arthur Mondelo você pode ver melhor aqui nestas publicações: