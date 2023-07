Reprodução/Instagram Petála Barreiros é detonada após doar cachorro

















Pétala Barreiros foi detonada pelos internautas neste fim de semana após anunciar nas redes sociais que desistiu da adoção de um vira-lata. O pet, que recebeu o nome de Perigoso, não está mais na mansão da influenciadora, mas sim, sob os cuidados do pastor da igreja da moça. A ex-Fazenda decidiu, então, esclarecer para seus seguidores porque doou o cachorrinho.







O primeiro motivo diz respeito à falta de espaço para as crianças: "Lá em casa a gente não tem espaço pra ele brincar. E o espaço que a gente tem acabou ficando todo pra ele. Ele acabou tirando o espaço das crianças também, que é onde as crianças brincam na área da piscina. E a gente deixou totalmente pra ele brincar. Mas acabou ficando ruim para as crianças e para o Perigoso também. Então a gente decidiu que a melhor opção seria achar outro lar pra ele", começou.

Diante disso, Pétala alegou que o pet começou a ficar muito nervoso por não ter espaço, sendo assim, começou a fugir. "Ele já fugiu umas quatro vezes. A gente mora bem perto de uma avenida, tem muito risco, porque lá em casa tem sempre muito movimento [entra e sai de pessoas].", disse.

"A gente achou melhor achar um lar para ele. E estamos indo agora lá em Limeira levar ele para o pastor Thiago Candonga, que é nosso grande amigo. Então acaba ficando perto pra gente poder visitá-lo e levar as crianças", justificou.

"A gente começou a ficar muito preocupado com o bem-estar dele, porque ele começou a se morder muito. Graças a Deus a gente recuperou a patinha, fizemos todos os exames e atendimento com um veterinário, e ele está perfeito", completou.

Detonada nas rede sociais

Logo após o anúncio, Pétala foi rechaçada nas redes sociais. Tanto é que a influenciadora apagou os comentários de críticas e limitou os demais nas suas fotos no Instagram: "Como que um cachorro tira o espaço de uma criança? A cara nem treme", comentou uma internauta. "Era só por engajamento, que tristeza", disse outra. "Com o filho de vocês, quando a casa está apertada, vocês se desfazem das crianças?", perguntou uma terceira.

