Reprodução Apresentador passou por situação constrangedora





A coluna tomou conhecimento de uma história nojenta envolvendo um apresentador e um garoto de programa. Na verdade, é mais uma entre as incontáveis bizarrices protagonizadas por este rapaz, que foi demitido da emissora em que trabalhava. Se você não tem estômago forte, recomendo parar a leitura por aqui.





Um garoto de programa bastante popular no TikTok, loiro e dos olhos claros, foi contratado por este apresentador no dia 15 de julho para uma "massagem especial", que custou R$ 520 pela hora de trabalho.

A coluna teve acesso ao áudio com o relato do garoto de programa, e ele disse que reconheceu o tal apresentador na hora em que chegou à casa dele, mas fingiu não saber de quem se tratava. O profissional do sexo apenas tomou um susto ao vê-lo sem barba e perguntou logo de cara: "Você é maior de idade, certo?".

Gaguejando, o apresentador disse que sim e resolveu dizer que trabalhava em uma rádio, mas nos bastidores, e que não era uma pessoa famosa.

Como tempo é dinheiro, o garoto de programa logo iniciou seus serviços, mas sentiu que algo não estava bem nos primeiros minutos do ato. Quando se deu conta, a cama estava toda suja de fezes. Sim, o apresentador teve, digamos, uma diarreia no ato.

O constrangimento foi alto e o apresentador tratou de limpar tudo, tomar banho e direcionar o garoto de programa para outro banheiro, onde também se limpou de toda a sujeira que ficou em seu corpo.

No áudio obtido pela coluna, o garoto de programa disse que o apresentador quis continuar o serviço depois de toda a sujeira. Mesmo desconfortável e com nojo, ele tentou ser profissional e reiniciou o ato, que novamente não chegou a ser concluído porque mais uma vez a situação escatológica se repetiu.

"Gastei três camisinhas, fiquei todo sujo", disse o garoto de programa no áudio que recebemos.

Escatologia é um termo em alta nos últimos tempos, mas o tal garoto de programa não foi avisado sobre a situação. E pelo constrangimento do apresentador, ele percebeu que não se tratava de um fetiche, e sim de algo que deu errado.

O tal apresentador implorou por sigilo. E obviamente que a coluna não vai revelar o nome das pessoas envolvidas. Até porque este garoto de programa é bem requisitado entre os famosos e tem uma cartela de clientes concorridas. Mas você pode dar seus palpites à vontade.