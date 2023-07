Explosão de produtos!

Larissa Manoela explodiu no cenário nacional como Maria Joaquina na novelinha Infanto-juvenil. Desde então, ela aproveitou a boa fase para ganhar dinheiro com produtos licenciados com seu rosto. Entre eles, cadernos, bolsas, calçados, roupas e perfumes. De acordo com a revista "Veja", ao todo, são 85 itens de diferentes segmentos.