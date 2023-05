Reprodução/Instagram e Globo A cantora contou que quer conhecer atual namorada de seu ex-marido

Na última terça-feira (23), Wanessa Camargo participou do programa Chupim, da Rádio Metropolitana, e contou sobre o relacionamento de seu ex-marido com Ísis Valverde. De acordo com a compositora, ela deseja que eles sintam a mesma felicidade e paixão que sente com seu atual companheiro Dado Dolabella.



Quando questionada sobre um encontro de casais, Wanessa ressaltou que ainda não aconteceu. "Ainda não. Eu quero muito que ele seja feliz", disse.

"Ele é pai dos meus filhos, então a gente separa e lógico tem diferenças e a gente tem questões né que ficam ali, mas eu falei isso até na música Livre. Não existe o certo ou o errado. É tudo uma história linda que a gente fez, a gente fez dois filhos, a gente construiu uma história, a gente teve momentos incríveis juntos. Não deu certo, mas deu certo", completou.

Além disso, a cantora reforçou que esta vivendo uma história que está muito feliz, e deseja que eles sintam o mesmo. "Eu torço muito pra ele ser feliz", reforçou.

Ísis Valverde e o ex-marido da apresentadora, Marcus Buiaz, assumiram o relacionamento em março deste ano. Já Wanessa Camargo e Dado Dolabella, que tiveram um relacionamento nos anos 2000, reataram em outubro de 2022.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko