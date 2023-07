Reprodução/Instagram Bárbara Borges se emocionou ao explicar unfollow de Xuxa





Bárbara Borges fez uma live em suas redes sociais e não conteve as lágrimas ao dar sua versão sobre o unfollow que recebeu de Xuxa Meneghel no Instagram. Recentemente, a campeã de A Fazenda 14 deu uma entrevista e citou seu carinho por Marlene Mattos, e ela afirmou que suas falas foram tiradas de contexto, e que em momento algum havia defendido a ex-diretora. Coincidentemente, o nome da ex-paquita deixou de figurar na lista de pessoas seguidas pela rainha dos baixinhos.







Na ocasião, Bárbara declarou à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.: "Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela porque, até então, a gente sempre esperava os esporros, as brigas, as exigências? Mas eu também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela, então, eu só realmente guardo gratidão por tudo o que eu vivi."

Bastante emocionada e chateada por conta da exposição, Bárbara afirmou que Xuxa passou a segui-la na época em que estava em A Fazenda 14, mas que percebeu o unfollow um tempo depois. Embora ela não tenha especificado quando a apresentadora deixou de segui-la nas redes sociais, a atriz afirmou que não teve relação com sua recente entrevista.

"Pra começar, eu dei uma entrevista para a Fábia Oliveira respondendo as perguntas sobre o documentário, que até agora só assisti ao primeiro episíodio. Enalteci, como sempre fiz, a Xuxa. Ela é a minha ídola da minha vida toda. Quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que tenho do meu início de trabalho, da realização de um sonho da minha vida com os meus 16 anos. Sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida", começou.

"Tudo o que falei foi em relação à minha experiência na época de paquita. Falei que realmente não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que vivi. E no dia da pré-estreia, eu disse que entendo completamente a dor da Xuxa e das Paquitas que tiveram traumas que eu não tive. E eu respeito. Jamais vou contestar ou falar qualquer coisa para tirar a voz dessas pessoas que têm as dores. Falei da minha experiência", continuou.

Bárbara comentou que ficou incomodada ao ver que este trecho da entrevista foi tirado de contexto e amplamente replicado por outros veículos de imprensa.

"Só que a partir daí, uma pessoa muito maldosa tirou apenas o que eu respondi da minha época de paquita, do que eu falei, que eu conheci o coração da Marlene naquela época, e colocaram que eu estava defendendo a Marlene. Gente, eu não estou defendendo ninguém! Eu sei o meu lugar nessa história, tanto em relação à Xuxa e à Marlene. Eu não tenho amizade, nunca tive. Mas o carinho delas, o respeito, eu sempre tive. Tenho o WhatsApp de uma e da outra, mando mensagens de vez em quando, não sou aquela pessoa de mandar mensagens sempre. Mando quando quero falar alguma coisa e tenho sempre o carinho. Mas amizade realmente eu nunca tive", continuou.

Em relação ao unfollow de Xuxa, Bárbara disse que percebeu isso quando ocorreu, mas não especificou a época em que a rainha dos baixinhos tenha deixado de segui-la, embora ela afirme que não tenha sido agora, após esta entrevista.

"A Xuxa não deixou de me seguir agora, deixou de me seguir há um bom tempo. Ela começou a me seguir quando eu estava na Fazenda. Ela não segue todas as paquitas. E isso é compreendido por todas e a gente entende. Eu recebo o que a pessoa tem pra me dar. Eu não fico mendingando, querendo coisa a mais ou inventando", comentou. "E ela não segue outras paquitas também, ela só segue quem ela é amiga mesmo. E tudo bem. Pra mim isso nunca foi um problema. E eu amo a Xuxa do jeito que for. Só não quero o meu nome no meio de confusão e de intrigas que eu não tenho absolutamente nada a ver com o que eu sinto", completou.

Embora Bárbara siga afirmando que o unfollow não tem relação com suas recentes declarações sobre Marlene Mattos, Xuxa fez um desabafo nas redes sociais pouco tempo depois. E muitos fãs da apresentadora entenderam que seria uma indireta para sua ex-paquita.

"Para aquelas pessoas que se dizem minhas 'amigas' ou que 'gostam' de mim e que estão romantizando atitudes abusadoras, ou que falam que também trabalharam e conheceram meus abusadores e nada aconteceu, eu digo: o fato de vocês não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês, não dá o direito de vocês 'romantizarem' ou normalizarem estas atitudes", disparou Xuxa.

Assista ao desabafo completo de Bárbara Borges: