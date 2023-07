Reprodução/Instagram Lucas Souza está com os dois pés dentro de A Fazenda 15





Após muitas especulações e até mesmo alguns desmentidos, a coluna vem aqui para setenciar e acabar de vez com a indecisão: Lucas Souza está no elenco de A Fazenda 15. O ex-marido de Jojo Todynho é uma das prioridades da Record para a nova temporada do reality show, que estreia em setembro, e estará no elenco da sede, entre os 20 titulares.







Lucas é um nome desejado pela emissora por diversos motivos, mas o principal deles atende pelo nome de Jojo Todynho. Existe uma certa mágoa da emissora com a funkeira, campeã de A Fazenda 12, que teve alguns acessos de estrelismo nos bastidores após ser consagrada a milionária da edição pandêmica, além de ter recusado participar de alguns programas da casa e logo se debandou para a Globo.

E como Lucas esteve no olho do furacão durante um longo período após o fim de seu casamento com a funkeira, a emissora aposta no potencial do rapaz para provocar sua ex-mulher e também atrair um engajamento e uma possível audiência dos fãs da inimiga de Anitta.





As conversas entre Lucas e Record estão em um nível irreversível: o cachê está definido, ele já recebeu todas as orientações sobre figurino a levar para o confinamento, tem dado plantão nos canais digitais da emissora e visitado a sede da Barra Funda com certa frequência. E mais um detalhe: acabamos de descobrir que ele já recebeu o contrato. Só falta assinar.

Também por conta de seu acordo verbal com a Record, Lucas decidiu pegar leve nas polêmicas. Mas o rapaz é para-raios de confusão e onde quer que vá, a treta o persegue. Recentemente, ele estava acompanhado de sua nova ficante em um show da Ludmilla , no Rio de Janeiro, e foi seguido e provocado por fãs de Jojo Todynho. A cena foi filmada e viralizou.

Neste período que antecede o confinamento, Lucas tem se dedicado bastante aos cuidados com o corpo e com o rosto. Ele vem intensificando os treinos na academia e tem postado os resultados das evoluções em suas redes sociais. Em outras palavras, tem "biscoitado" mais do que nunca.

O nome do ex-marido de Jojo já vinha sendo especulado há muito tempo e alguns perfis de fofocas nas redes sociais falaram sobre sua entrada no reality show. Mas agora está decretado e não tem mais como mudar.