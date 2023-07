Reprodução/Instagram David Mattos foi traído em rede nacional e conquistou vaga em A Fazenda 15





A Record parece ter tomado gosto em dar chances a pessoas que foram chifradas por seus ex-parceiros. Gabriel Roza, que ganhou fama ao ser traído por Bia Miranda com Adriano Imperador, teve sua chance em A Grande Conquista e terminou como vice-campeão. Agora chegou a vez de mais uma figura trilhar seu voo solo após ser exposto em rede nacional: David Mattos.







Se você não ligou o nome à pessoa, vamos lá: ele estava noivo de Victória Macan, com quem tinha um relacionamento de mais de oito anos e planejava casamento. Mas a moça se deixou levar pelo clima no confinamento e engatou um romance com Murilo Dias, fazendo David ficar famoso pelo par de chifres que recebeu.

Nesta quinta-feira (27), o rapaz deu uma bela atualizada em seus perfis nas redes sociais, arquivou fotos e publicações polêmicas e deixou somente algumas imagens genéricas no Instagram. Além disso, também atualizou seu perfil com a indicação de sua assessoria de imprensa, uma figura muito conhecida da Record e que emplacou diversos nomes em A Grande Conquista.



A coluna apurou que Murilo ainda não assinou o contrato com a emissora. Na verdade, não tem nenhum participante de contrato assinado até o momento. Mas o que soubemos é que ele está no time principal e vai entrar direto na sede, lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ele está correndo contra o tempo, junto com sua nova equipe, para formar o time que irá administrar suas redes sociais e também para produzir conteúdos que serão usados em suas plataformas digitais ao longo da temporada.

Chifre de milhões?

David Mattos ganhou projeção nacional após ser traido em rede nacional por Victoria Macan. O casal estava junto há oito anos, e a influenciadora digiltal ganhou notoriedade após participar da segunda temporada de Brincando com Fogo Brasil, e abraçou a oportunidade de entrar no reality show da Record. Entretanto, o relacionamento com seu ex-noivo não foi uma de suas prioridades dentro do jogo.

O empresário é formado em Engenharia de Sofware possui mais de 50 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilha mais de seu dia a dia. Nas redes sociais, David foca em mostrar seu lifestyle, além de viagens para fora do Brasil.

Após a troca de carinhos e beijos entre Victoria e Murilo Dias, ele emitiu uma nota oficial: "Em um relacionamento de 8 anos, onde passamos boa parte da vida evoluindo juntos, é de se esperar que ambos os lados cometam erros durante o persurso. Eu já cometi, e ela também. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos como qualquer outro, mas sei que não sou tóxico ou abusivo e quebra meu coração essa visão ser levantada por outros participantes em rede nacional, que não sabem nada sobre nossa vida. Desejo todo o sucesso e felicidade do mundo pra ela. Vida que segue".