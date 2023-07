Reprodução/SBT Patrícia Abravanel no Especial de 60 anos do Programa Silvio Santos





O SBT acelerou o processo de composição do novo Qual É a Música?, que retornará à emissora após 15 anos graças à recompra dos direitos do formato. A coluna antecipou ontem que o game show terá uma edição especial em agosto, em uma edição comemorativa dos 42 anos da rede de TV de Silvio Santos, e os preparativos estão a todo vapor.







Além do cenário e da nova identidade visual, a banda do Programa Silvio Santos já gravou também a música de abertura da competição musical, que segue os mesmos acordes, mas com a diferença de anunciar o nome de Patrícia Abravanel no final, a nova titular da atração.

A coluna teve acesso à música, que foi publicada no canal do YouTube da banda do Programa Silvio Santos na última terça-feira (25). O arquivo, no entanto, está "invisível" quando você tenta acessar a página, mas por ter sido postado de maneira "não listada", quem recebe o link pode ouvir normalmente. E foi o nosso caso. Agora, estou compartilhando com vocês:

Novo tema de abertura do Qual é a Música?, do SBT pic.twitter.com/twY5x30hok — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 27, 2023





O Qual É a Música? marcou a história do SBT, e sempre rendeu bons índices de audiência, mas desde 2008 a emissora parou de usar o título e criou competições musicais genéricas. Em 2013, os direitos do game show foram para a Record, como quadro do Programa do Gugu, mas teve pouco tempo de vida por lá.

Desde 2021, o Programa Silvio Santos tem feito o Desafio Musical, uma competição parecida, mas agora retomará a execução do jogo em sua forma clássica, já que recuperou os direitos integrais pelo formato.