Reprodução/Instagram Lucas Souza está com nova namorada; veja quem é





Lucas Souza fez a fila andar de vez. Ele esteve na noite de sábado (8) no Numanice, show de Ludmilla, no Rio de Janeiro, acompanhado de uma beldade no meio da multidão. A moça, que chamou atenção por sua beleza, despertou a curiosidade de quem o viu aos beijos. E a coluna te revela com exclusividade a identidade da nova namorada do ex-militar.







O nome dela é Monique Lemos, tem 19 anos, é baiana e tem uma carreira de respeito no meio da moda. Agenciada por um dos maiores escritórios do ramo no país, ela já representou diversas marcas internacionais e foi capa de diversas revistas que cobrem o mundo fashion, como a Elle.

No ano passado, ela viralizou ao atuar como par romântico de Jão no clipe de Idiota, música que até hoje segue na lista de mais reproduzidas das rádios, do TikTok e das plataformas de streaming de áudio. Em 2020, ela já havia atuado no clipe de Me Gusta, da Anitta, gravado em Salvador.





A coluna descobriu que antes de ser descoberta pelo mundo da moda, Monique levava uma vida muito humilde e de dificuldades financeiras. Ela morava no Mirante de Periperi, no subúrbio de Salvador, e passava de bar em bar vendendo um prato de peixe frito por apenas dois reais. Mas desde que passou a trabalhar como modelo, sua realidade mudou e hoje ela viaja o mundo todo desfilando.

O namoro com Lucas vinha sendo mantido sob sigilo, há pouco mais de um mês, mas os dois resolveram sair em público pela primeira vez na noite de ontem e assumir o romance para os amigos durante o show de Ludmilla.



Embora não tenham feito nenhuma publicação nas redes sociais, os dois acabaram viralizando graças a uma mulher que foi importunar Lucas, provocando ele com frases sobre Jojo Todynho. Ele tentou se afastar da mulher por diversas vezes, mas ela o perseguiu e continuou filmando a provocação, até que o ex-militar perdeu a paciência e empurrou a mão da moça que segurava o celular. O vídeo foi compartilhado por Leo Dias em seu perfil no Instagram.