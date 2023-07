Reprodução/CNN Brasil Elisa Veeck comanda o Live CNN; programa liderou entre os canais de notícias





A cobertura do caso Marielle Franco fez a CNN Brasil conquistar a liderança no Ibope entre os canais de notícias na última segunda-feira (24). Sob o comando de Elisa Veeck, o telejornal matinal Live CNN deu quase o dobro de média em relação à GloboNews, e esmagou a Jovem Pan, que teve uma audiência inexpressiva flertou com o traço.







Exibido das 10h às 12h30, o Live CNN chegou a ter picos de 1,2 ponto na Grande São Paulo, principal praça aferida pelo Kantar Ibope Media. O índice é considerado muito alto para os padrões dos canais da TV paga. Na média final do dia, o programa fechou com 0,59 ponto.

Durante seu período no ar, sua principal adversária exibia o Conexão GloboNews, que no confronto direto fechou com média de 0,31, quase a metade da líder no segmento de notícias no horário.

No mesmo período em que o Live esteve no ar, a Jovem Pan exibia o Morning Show, que teve uma audiência inexpressiva e por muito pouco não traçou no Ibope, fechando o dia com média de 0,08 ponto.



A cobertura do caso Marielle Franco ganhou novos desdobramentos com o depoimento de Élcio Queiroz, que confirmou a participação de Ronnie Lessa no assassinato da deputada, assassinada em março de 2018.