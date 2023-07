Reprodução/SBT Qual É a Música? está de volta ao SBT e terá novas edições dentro do Programa Silvio Santos





Após deixar escapar os direitos pelo formato e pelo título, o SBT abriu a carteira e recomprou a titularidade do formato Qual É a Música?, que voltará a ser exibido em agosto. Hoje (26), foram feitos os primeiros testes de cenário e iluminação, utilizando o nome do programa que é um marco da história da emissora e também com os quadros clássicos que formam a competição musical.







O título do programa é de propriedade do SBT, mas por um descuido o formato chegou a ficar uns anos sob o domínio da Record, e foi comandado por Gugu Liberato (1959-2019) no ano de 2013, sob o nome de Desafio Musical, um quadro dentro do Programa do Gugu, que durou menos de seis meses.

Gabriel Perline Qual É a Música? voltará a ser quadro do Programa Silvio Santos

A última vez que o SBT exibiu uma versão original do Qual É a Música havia sido em maio de 2008. Na época, Silvio teve a ideia de unificar diversos quadros de seu programa e alterou o nome da competição musical para Não Erre a Letra, alterando consideravelmente o formato original.



Neste ano, com o especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, o SBT convocou artistas que se destacaram na competição no passado para uma edição especial, que foi um dos pontos altos da celebração. E por instigar a memória afetiva do público e ter uma excelente repercussão, a direção decidiu resgatar o formato por completo.

Desde 2021, o Programa Silvio Santos exibe uma brincadeira semelhante, sob o título Disputa Musical. Embora os elementos sejam muito parecidos com o tradicional Qual É a Música?, os quadros tiveram que ser adaptados justamente para respeitar o fato de não serem mais os detentores do formato.

Só que agora o Qual É a Música? voltou a ser 100% do SBT. E hoje já rolaram os primeiros testes de cenário. A coluna teve a confirmação da emissora sobre o retorno do quadro, mas a princípio a ideia é fazer apenas uma edição especial para o aniversário de 42 anos do Programa Silvio Santos no SBT, que será celebrado na segunda quinzena de agosto.

Se vingar e tiver boa repercussão, pode ser que o jogo volte a ter uma frequência na programação, na condição de quadro do dominical liderado por Patrícia Abravanel. Nesta foto que você vê anexada a este texto, obtida com exclusividade pela coluna, estão os diretores da atração fazendo os primeiros testes de cenário, com a nova identidade visual.

O Qual É a Música? foi exibido pela primeira vez em 1976, quando Silvio Santos ainda trabalhava na Globo, mas foi no SBT que teve sua melhor fase. O programa foi responsável por solidificar a presença ininterrupta semanal de diversas personalidades famosas, sendo os principais campeões os cantores Ronnie Von (25 vitórias consecutivas), Silvio Brito (24 vitórias consecutivas), Gretchen (22 vitórias consecutivas) e Nahim (20 vitórias consecutivas).