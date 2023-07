Reprodução/PodC O ator Dedé Santana afirma que o ex-colega de trabalho é milionário

























Dedé Santana expôs a conta bancária do amigo, Renato Aragão, em entrevista ao podcast PodC, de Celso Portiolli. Na conversa, o humorista contou que o ex-colega de trabalho no grupo humorístico Os Trapalhões colheu bons frutos do sucesso de bilheteria das atrações e do prestígio na televisão.





Ao ser questionado por Celso sobre a fortuna do artista, o ator confessou: "Ele é milionário", expôs. "Eu vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem. Ele soube aproveitar bem aquela época", contou afirmando queo intérprete de Didi Mocó é "mão fechada".

O humorista ainda detalhou que seu faturamento na época era "médio", e expôs diferença de mentalidade dos dois em relação ao dinheiro para administrar seus trabalhos. "Eu sou diferente do Renato. Eu primeiro quero saber o que eu vou fazer, para depois saber o que eu vou ganhar. O Renato primeiro quer saber quanto vai ganhar para depois fazer", comparou.

E acrescentou: "O que eu ganhava pra mim estava bom, ele não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem isso aí, entendeu? Ele sempre soube administrar", contou.

Foi com Renato Aragão, na Excelsior, que Dedé iniciou o grupo de comediantes e humoristas que lhe viria a dar fama. Posteriormente, na Globo, o grupo acabou se separando, inclusive, porque o salário de Didi no canal era muito maior do que o dos outros, já que era o dono do circo e da marca.

Sobre arrependimentos, Dedé revela: "Eu só me arrependo de uma coisa na vida: não ter lido mais. Eu queria ter lido muito mais. Eu aprendi a ler muito livro com a minha filha, a Yasmin Sant'anna, que é atriz.", desabafou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho