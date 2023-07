Reprodução A influencer foi acusada de agredir um homem

Na última terça-feira (25), a influenciadora digital Vitória Guarizo foi presa junto com o namorado, conforme antecipado pela coluna. Os dois são suspeitos de torturar e roubar R$ 40 mil de um homem em São Paulo. Vitória ficou conhecida aos 17 anos, quando iniciou seu processo de transição de gênero, e hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.



Atualmente, a influencer tem 25 anos e em 2016, na pré-adolescência, identificou que não se sentia como menino. No YouTube, Vitória consolidou fãs ao documentar a transição de gênero por meio de vídeos.

A jovem é filha adotiva de um casal de São Paulo e contou ao extinto site Ego, em 2016, "que a infelicidade com sua sexualidade o [a] fez tentar o suicídio duas vezes, com overdoses de remédios".

"Meus pais nunca me julgaram. Inclusive foi meu pai quem me levou a uma loja da Louis Vuitton onde comprei minha primeira bolsa feminina. Paguei por ela R$ 7,5 mil", disse na época.

O pai de Vitória é um empresário conhecido no ramo de mineração, e informou: “A preocupação ficou um pouco de lado a partir do momento que ele [ela] descobriu o que quer. Sei que a sociedade é preconceituosa. O único receio que temos é com a violência que existe".

De acordo com a reportagem realizada pelo Ego, Vitória tinha coleção de 15 perucas e 11 bolsas de grifes como Chanel, Prada e Yves Saint Laurent. Além disso, ela morou em Madri, na Espanha, e ao voltar para o Brasil conversou com seus pais sobre realizar as primeiras cirurgias.

Segunda apurações do g1, a influencer recebe uma mesada de R$ 40 mil de sua família, e no Instagram falava bastante em saúde mental, lifestyle e viagens. Entretanto, nos últimos dias Vitória tornou-se um dos assuntos mais comentados do momento.

A prisão dela e de seu namorado, o modelo Gabriel Meneses, causou revolta nas redes sociais. Os internautas inclusive lembraram do caso que Vitória teve com o ator Rafael Cardoso.

O casal é investigado por aplicar uma sequência de roubos e teve seus bens apreendidos em uma batida policial. A influenciadora digital recebeu uma ordem de prisão temporária por 15 dias, sem a possibilidade de soltura.

Os dois marcaram um encontro com a vítima em seu apartamento, no bairro Moema, zona sul de São Paulo. A noite já começou a desandar quando Vitória relatou ao homem que seu ex-namorado havia batido nela. Quando os dois estavam no quarto, dois homens surgiram e começaram as agressões.

A vítima foi obrigada a fornecer suas senhas de aplicativos bancários, e inclusive torturado com facas quentes e um maçarico nos braços, além de receber golpes na cabeça e no corpo.

Tudo isso com o intuito de conseguirem o dinheiro. Por fim, o casal conseguiu um total de R$ 41 mil, sendo R$ 500 na conta de Vitória, R$ 19 mil em uma conta de Gabriel, R$ 21 mil em outra conta dele e o restante em transferência para outras pessoas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko