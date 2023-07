Sumida e sem Sapato: por onde anda Amanda, a vencedora do BBB 23?

Redes Sociais

As redes sociais de Amanda Meirelles também não conseguiram um grande sucesso. Assim como os demais participantes do BBB 23, o número de seguidores não foi nada surpreendente. Antes de entrar no programa, a médica tinha apenas 16 mil seguidores, e hoje conta com 3 milhões. Ainda assim, o número não parece tão relevante para as marcas. A campeã foi vista implorando por publicidades para as marcas, já que seu engajamento e impacto após programa estariam fracos.