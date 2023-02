Reprodução/Instagram Xuxa Meneghel (à esq.) pode ser interpretada por Aline Jones (à dir.) em série

Quem lê esta humilde coluna soube no início da semana que a produção de Rainha, série do Globoplay que irá contar a vida de Xuxa, está com dificuldades para encontrar uma atriz para viver a rainha dos baixinhos na época em que ela tinha seus 20 e poucos anos. Diante de todos os impasses, um nome fora do perfil se destacou e tem corrido por fora para abocanhar o papel.







Aline Jones é o nome da favorita da direção, por enquanto, para ficar com o papel de Xuxa Meneghel. E na foto que ilustra este texto, dá para ver que a atriz fez um ensaio caracterizada como a apresentadora. O material já está disponível em suas redes sociais para apreciação dos seguidores, mas sem nenhum indicativo de conexão com a série.

A opção por Aline, que tem 32 anos de idade, é por conta da dificuldade em encontrar uma atriz gaúcha, que seja new face, na faixa dos 22 aos 25 anos, que tenha mais do que talento na atuação. É necessário ter "algo a mais". E este fator a mais que a equipe busca é o poder hipnótico que Xuxa causa até hoje quando se apresenta diante de um fã ou admirador.

E os testes feitos pela atriz agradaram em cheio a equipe de Rainha e sua presença na produção é quase certa. O pessoal da produtora Gullane, responsável pela série, ainda pensa em testar mais jovens gaúchas para ter a certeza de que não estão deixando passar nenhuma estrela escondida nos rincões do Rio Grande do Sul. Mas caso não encontrem, o papel deverá ficar com Aline.

Outro fator que joga contra a atriz é que ela não é um rosto completamente desconhecido dos fãs de séries. Ela foi uma das protagonistas das últimas temporadas de O Negócio, hit internacional da HBO, que foi vendida para diversos países. Na produção, ela foi uma das protistutas de luxo que davam o norte à trama.

Mas o destino de Aline Jones parece já estar devidamente traçado. Outro forte indício de que o papel de Xuxa será seu é que ela passou a ser agenciada por Márcia Marbá, irmã da apresentadora Angélica, que é uma das melhores amigas da rainha dos baixinhos. A empresária já trabalhou com nomes importantes da cena artística nacional e foi uma das grandes responsáveis pela construção da carreira de Grazi Massafera.

Veja abaixo o ensaio que Aline fez para apresentar à equipe de produção da série Rainha: