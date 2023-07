Reprodução Larissa Manoela com família em mansão





Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques vendeu a mansão da atriz sem consultá-la. O imóvel, localizado em Orlando, nos Estados Unidos, é parte de um condomínio de luxo que fica próximo ao parque da Disney.







As informações são do colunista Leo Dias e, de acordo com o jornalista, a mãe da atriz vendeu o local pelo montante de R$ 5,3 milhões em 2022. Inclusive, a transação causou uma rusga entre a relação de mãe e filha.

Essa não é a primeira vez que notícias sobre a relação de Larissa e Silva vazam na imprensa. No começo deste ano, por exemplo, a atriz anunciou que passaria a controlar a própria carreira depois de ter sido gerenciada pela mãe desde o começo da carreira. Na época, a artista afirmou nas redes sociais:

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo", falou.

Meses depois, Larissa também falou sobre o tema para o programa Fofocalizando, do SBT: "Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.