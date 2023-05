Reprodução/Instagram Policial suspeito de vazar fotos da autópsia da cantora está solto

Na última segunda-feira (22), um investigador da Polícia Civil foi preso após o processo chegar à 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, em Minas Gerais. Entretanto, mesmo sendo suspeito de ter vazado fotos da autópsia de Marília Mendonça, o policial foi solto em menos de 20 horas de apreensão.



De acordo com o jornal O Tempo, autoridades encontraram uma bucha e um cigarro de maconha, 10 pedras de crack e 45 pinos com cocaína na residência do investigador.

A juíza Arlete Aparecida da Silva Coura decretou nesta terça-feira (25) a soltura do mesmo por conta da quantidade de drogas. "Não é insignificante, mas também não é exorbitante, sendo certo que tal situação demonstra que, ainda que se trate de narcotráfico, não seria de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta não pode ser considerada como das mais elevadas", disse

Entretanto, a ministra determinou que o investigador está proibido de se ausentar da região metropolitana sem ter autorização judicial por um período superior a 10 dias. Além disso, é necessário a manutenção dos endereços residencial e profissional atualizados, e comparecimento a todos os atos do processo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko