Reprodução/Instagram Igor Cavallo, ex-participante de A Grande Conquista





Igor Cavallo não participou da final de A Grande Conquista, que consagrou Thiago Servo como campeão na noite de quinta-feira (20). E o motivo a coluna te conta agora: ele teria agredido sua própria mulher antes de ir para a Record, surtado na van, ameaçado outra participante e detido pela polícia no momento em que desembarcou na sede de Itapecerica da Serra.







Pelos menos estes são os relatos que a coluna recebeu de ex-participantes da Vila, que desde a madrugada passaram a trazer as informações sobre a ausência do rapaz, que já foi preso e condenado em diversas vezes por práticas de diferentes crimes, como roubo, sequestro, estelionato e ameaças.

Dias antes da grande final, havia sido um grupo no WhatsApp com todos os integrantes da Vila. E ontem, foi publicado um vídeo nesse grupo, que era um recorte de uma live que Cavallo estava fazendo. Segundo relatos de pessoas que estão neste coletivo, o vídeo teria mostrado o criminoso agredindo sua própria mulher, que aparecia pedindo por socorro.



Um dos integrantes deste grupo encaminhou o material à Record, sinalizando o perigo. Outro relato recebido por nós é que uma mulher que participou da Vila teria tido um desentendimento com Cavallo no aplicativo, e ele a teria xingado de diversas maneiras, chamando-a de vagabunda para baixo, além de supostamente tê-la ameaçado. A moça, segundo relatos, sinalizou a direção sobre a situação e expôs que estaria se sentindo desprotegida.

Fontes da coluna disseram que Cavallo embarcou na van que a Record disponibilizou para levar todos os participantes até Itapecerica da Serra, onde o reality é gravado. O ponto de encontro foi na Barra Funda, onde está a sede da emissora em São Paulo. E no caminho de ida, o ex-lutador deu muito trabalho. Nos relatos que recebemos, ele teria se exaltado por diversas vezes, gritando, xingando e fazendo ameaças a outros participantes.

Ainda segundo os relatos que recebemos, quando a van chegou em Itapecerica da Serra já havia uma viatura da polícia na porta. Não se sabe se foi alguém da Record que acionou os oficiais, se foi algum ex-participante do reality show que fez a denúncia ou se foi a própria mulher de Cavallo, que pode ter indicado o local em que ele estaria para efetuar a prisão em flagrante.

Curiosamente, Cavallo não fez nenhuma publicação em seus Stories nas últimas 24 horas. Na van, ele ainda teria dito que faria uma live detonando o diretor Rodrigo Carelli, pois teria dito aos demais ex-participantes que o reality havia sido manipulado.



A coluna procurou a Record para ter um posicionamento oficial sobre o ocorrido, mas até a publicação deste texto a emissora não nos respondeu. Atualizaremos assim que recebermos o comunicado.

Criminoso

Quando Cavallo ainda estava no confinamento de A Grande Conquista, a coluna publicou em primeira mão a ficha corrida do lutador de jiu-jitsu. Ele coleciona passagens pela prisão, foi condenado diversas vezes por inúmeros crimes e entrou no reality show da Record graças a uma liminar na Justiça.



Cavallo ainda cumpre sentença de um dos crimes que cometeu, mas por estar em liberdade condicional, precisou recorrer aos tribunais por uma liberação para entrar no confinamento. Ou seja, ele ainda "está preso", mas cumprindo sua condenação dentro de casa, apenas comparecendo aos escritórios oficiais de maneira semanal para prestar contas de sua rotina.