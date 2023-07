Reprodução/SBT SBT responde denúncia de telespectadora que acusou o vespertino Fofocalizando de descumprir parceria

O vespertino Fofocalizando se envolveu em uma polêmica na tarde dessa quinta (20) após uma telespectadora acusar o SBT de descumprir parceria com uma hamburgueria ao encomendar alimentos temáticos em referência ao filme Barbie. Em uma série de tweets, Brida Carolline, que é filha da dona do local, diz que a equipe entrou em contato com o estabelecimento solicitando seis combos, mas o nome da marca sequer foi mencionado no programa.







Segundo Brida, quando os lanches chegaram na emissora, o SBT disse que não divulgaria o nome da loja de sua mãe por ter fechado parceria com outra hamburgueria. "Comeram os combos da hamburgueria da minha mãe ao vivo e nem ao menos mencionaram o nome da nossa hamburgueria, além é claro das piadas sarcásticas do Leo Dias", relatou.

A coluna entrou em contato com o SBT e, de acordo com a assessoria, em nenhum momento foi dito que o programa daria crédito ou faria a divulgação da hamburgueria porque, afinal, a equipe comprou os produtos e efetutou o pagamento. Não houve um acordo de permuta ou parceria. Desse modo, como a equipe pagou pelos alimentos, eles não teriam a obrigação de mostrar a marca.

O SBT entou com uma notificação extrajudicial contra a hamburgueria porque, apesar de Brida Carolline ter apagado as publicações por sofrer "ameaças judiciais", a jovem republicou a denúncia em sua rede social.

De acordo com a jovem, o SBT informou que pagaria pelos produtos após a emissão da NF (Nota Fiscal), mas a moça rebateu e disse que a denúncia não é sobre valores "mas da falta de ética e profissionalismo".

tive que apagar o outro post que estava super engajado pq ela ficou muito nervosa com as “ameaças” enquanto a estava trabalhando, não pensou direito. e eu pensando no bem estar dela apaguei.conversei e concluímos que oq estamos dizendo aqui, não é mentira e não fere nenhum acord+ — La Belle de Jour (@bridacarolline) July 21, 2023









Confira no vídeo abaixo o momento em que os lanches chegam no estúdio do programa Fofocalizando:











*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho